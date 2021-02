Impuestas más de 1.000 multas en un mes por infringir las medidas covid

La Guardia Civil y la Policía Nacional hicieron 1.036 propuestas de sanción en la provincia de Lugo en un mes por infracciones a las medidas establecidas para controlar la pandemia. Este dato fue facilitado este jueves por la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras la reunión semanal del centro de coordinación operativo.

Desde que el pasado 27 de enero entraron en vigor las últimas restricciones establecidas por la Xunta, que se suavizan a partir de hoy, las fuerzas de seguridad del Estado desplegaron 3.198 dispositivos, en los que participaron 5.580 agentes.

En esos controles realizados en la provincia de Lugo identificaron a 36.622 personas, controlaron 31.572 vehículos y formularon esas 1.036 propuestas de multa.

En la reunión celebrada este jueves se abordaron las nuevas medidas que se aplicarán a partir de este viernes y también se evaluó el trabajo realizado por las fuerzas del orden en la última semana.

Además de Isabel Rodríguez, participaron los mandos de la Guardia Civil, las policías Nacional y Autonómica, de la Policía Local de Lugo y de Protección Civil, junto a representantes de la subdelegación y de la Xunta.

Isabel Rodríguez aseguró que las fuerzas de seguridad seguirán apoyando a la Xunta en la aplicación de las restricciones sanitarias previstas en el proceso de desescalada, como llevan haciendo desde el primer momento.

La subdelegada del Gobierno elogió "o incansable traballo" que llevan a cabo en la provincia ambos cuerpos, en coordinación con la Policía Autonómica y las policías locales para asegurar que se cumplan las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.

Rodríguez también insistió en la necesidad de que, pese a mejorar la tendencia, la ciudadanía "manteña todas as precaucións que recomendan as autoridades sanitarias e que non relaxe as medidas de protección", por lo que volvió a apelar para que "siga a cumprir, como están a facer a gran maioría dos lucenses, a normativa establecida".