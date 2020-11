¿Están abiertos los hoteles? ¿Puedo salir a correr? Así son las nuevas restricciones

Las nuevas restricciones para 60 concellos gallegos —entre ellos Lugo, Monforte, Viveiro y Burela— entrarán en vigor a partir de las doce de esta noche. El panorama en esos puntos será claramente distinto a partir de mañana. Orden en mano se responde a algunas de las dudas que pueden surgir.

¿Encontraré algún sitio donde tomar un café o comer?

No. Se decreta el cierre de toda la hostelería hasta el día 4 de diciembre, como mínimo, así que no se podrá tomar nada ni comer dentro de ningún establecimiento de esos ayuntamientos afectados. Pero sí se podrá comprar para tomar en casa. Los restaurantes podrán vender comida y los bares, servir cafés para llevar. Al mismo tiempo, cafeterías de centros de trabajo o sanitarios seguirán funcionando. El acompañante de un paciente en el hospital contarán con servicio de bar y restaurante, así como los trabajadores.

¿Puedo seguir yendo a la universidad? ¿Y a la academia?

Sí, en ambos casos. Las actividades educativas se mantienen. En el caso de las enseñanzas no regladas, como academias o autoescuelas, el aforo no puede superar el 50% pero pueden continuar la formación presencial como hasta ahora.

¿Sigo sin poder salir de los límites de mi ayuntamiento?

Sí y no se podrá hacer durante un mes. Las nuevas medidas endurecen las restricciones ya existentes en Lugo, pero no las sustituyen. Se acumulan y se inician en Monforte, Viveiro y Burela. Las excepciones siguen siendo las mismas: motivos sanitarios, educativos, laborales, de cuidados de personas mayores o dependientes, trámites inaplazables o causa de fuerza mayor, entre otros.

¿Puedo salir a correr con el amigo con el que voy siempre?

No. La práctica de deporte no federado debe ser individual o solo con convivientes.

¿Y si estoy federado puedo ir a entrenar con normalidad?

Sí, respetando las medidas de protección ya aprobadas y que regían hasta ahora.

¿Seguirá abierto el gimnasio y la piscina?

Sí. Pero solo se puede hacer deporte de forma individual o con personas convivientes por lo que no hay clases colectivas. Debe entrenarse manteniendo la distancia interpersonal.

¿Qué pasa con los hoteles? ¿Seguirán operativos?

Sí, pero es verdad que se verán afectados por los cierres perimetrales. Noviembre es un mes flojo para el turismo y la ocupación hotelera. Pese a todo, seguirán recibiendo entre semana a los clientes habituales de estas fechas, comerciantes y otros clientes en viajes de trabajo que sí están permitidos pese a los cierres. El fin de semana será cuando perciban más la bajada de ocupación, ya que recibían a clientes de escapadas turísticas.

¿Y los comercios? ¿Funcionarán con normalidad?

Seguirán abiertos como hasta ahora. El aforo en el interior de las tiendas será del 50% y en las zonas comunes de los centros comerciales, del 33%.

¿Puedo ir a a la biblioteca? ¿Habrá actividades culturales?

Sí, porque seguirán abiertas. Podrá accederse a los servicios de préstamo, consulta o salas de lectura, pero no se podrán celebrar actividades en grupo a no ser que todos los asistentes sean convivientes.

¿Puedo visitar a alguien en una residencia? ¿Y en otro concello?

Las residencias seguirán recibiendo visitas aunque limitarán las salidas de los residentes. Por tanto se podrá ir a ver a un usuario que viva en un centro situado en Lugo, Monforte, Burela o Viveiro, pero solo una hora a la semana. No se podrá salir de esos municipios para visitar a un familiar en uno de esos centros a no ser que se encuentre muy enfermo.

¿Hay cambios que afectan al resto de los ayuntamientos?

Sí. Las reuniones, públicas y privadas, pueden ser ahora de hasta seis personas no convivientes. El transporte público no escolar funcionará solo tendrá disponibles la mitad de las plazas de asiento y una sexta parte de las plazas de pie en líneas urbanas e interurbanas. No deben sentarse en asientos contiguos personas no convivientes. Además, se reduce el aforo de las zonas comunes de centros comerciales al 33% y los usuarios de las residencias de tercera edad no podrán hacer salidas. El toque de queda sigue vigente en todos los concellos.