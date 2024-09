Homenaxes a Manuel María en Vilalba e Outeiro de Rei 20 anos despois do seu pasamento

Vinte anos despois do seu falecemento, o espírito de Manuel María, o poeta da Terra Chá, estivo moi presente ao longo deste domingo, no que se celebraron diversos actos na súa memoria.

Organizado pola irmandade que leva o nome do escritor e a asociación cultural Xermolos, en Outeiro de Rei realizouse a tradicional entrega das navallas de Manuel María, un galardón co que anualmente se recoñece a traxectoria de persoas especialmente vinculadas á vida e obra do autor ou que destacan polo seu activismo cultural.

Nesta ocasión, os merecedores de tan emotivo galardón foron o músico e escritor Luís Fernández Guitián e, a título póstumo, á activista sociocultural María Xosé Neira Maseda, falecida o pasado febreiro e que, durante anos, formou parte da directiva da asociación Aquilino Iglesia Alvariño.

Yago Jove Neira, fillo de María Xosé, foi o encargado de recoller o galardón en nome da súa nai, nun día, "de moitas emocións contrapostas, xa que o que nos gustaría ao meu pai e a min é que estivese ela para recoller este recoñecemento que, en todo caso, fainos moita ilusión".

Unha ilusión tamén compartida polo outro homenaxeado, Fernández Guitián, que é tamén alcalde de Sober.

Música e poesía

A xornada, que se iniciou cunha comida, desenvolveuse ao longo da tarde en tres escenarios diferentes, nos que a música e a poesía foron as protagonistas.

O recital poético tivo lugar en Penas de Rodas, coa participación de numerosos veciños; máis tarde, a actividade trasladouse ao cemiterio de Outeiro de Rei, onde se realizou unha ofrenda floral fronte á tumba de Manuel María, coa lectura tamén de varios dos seus poemas.

O último acto realizouse no Campo de Santa Sabela, coa entrega das navallas aos homenaxeados deste ano.

Acto de homenaxe a Manuel María en Vilalba. EP

Homenaxe en Vilalba ao carón da súa estatua

Antes de estos actos, durante a mañá, varias decenas de persoas acudiron ao acto de homenaxe en Vilalba polos 20 anos do pasamento do escritor Manuel María, organizado polo Instituto de Estudos Chairegos (Iescha).

Os asistentes aproveitaron a ocasión para reivindicar que a casa da cultura da localidade, onde se celebrou o acto, leve o nome do poeta.

Varios veciños recitaron algúns dos versos do autor e Carlos Gómez Osa puxo música a algúns dos poemas do escritor, xusto a carón da estatua do mesmo, que nesta ocasión contou con rosas para celebrar ademais o peche das súas queridas festas de San Ramón de Vilalba.