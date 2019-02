Hallan grabados humanos y posibles restos prehistóricos en una cueva de Baralla

La orografía lucense continúa arrojando nuevos descubrimientos de gran valor arqueológico. El colectivo Patrimonio dos Ancares acaba de localizar en una gruta de Baralla, llamada Cova das Choias, figuras de apariencia humana grabadas en una de las paredes, además de posibles restos prehistóricos de cánidos, cérvidos y úrsidos fosilizados.

Desde la asociación destacan la importancia de este hallazgo, que de certificarse su cronología, «sería un conxunto singular e moi escaso en Galicia», dice su presidente, Xabier Moure. Desde la entidad explican que los restos localizados estaban en muy buen estado de conservación, pues el difícil acceso a la cavidad «limita a acción humana sobre os vextixios», precisan. En el entorno encontraron también otra gruta, denominada Cova do Monte das Labradas, con abundantes estalactitas y estalagmitas.

Las dos cavidades se encuentran en la parroquia de Vale a una altitud de 800 metros y están catalogadas por la Xunta. Ambas albergan además especies animales y vegetales únicas como el murciélago de herradura, que figura en el catálogo de especies amenazadas, o un tipo de orquídea en riesgo de extinción.

Hoy mismo la asociación tiene previsto presentar sendos escritos a Patrimonio y a la Consellería de Medio Ambiente para que realicen los estudios pertinentes que certifiquen el potencial del entorno y se proteja de inmediato.

De hecho, Adega alertó de que el proyecto de una cantera cercana, ahora paralizado, podría poner en peligro este conjunto. «Segundo a información facilitada por asociacións ecoloxistas as covas poderían resultar afectadas pola explotación dunha canteira próxima, o que suporía a desaparición dun conxunto natural con especies animais e vexetais únicas. A súa destrucción tamén impediría rexistrar os cambios climáticos do pasado pois estas formacións kársticas son indicadoras do clima na prehistoria», advierte Moure, quien añade que «a agresión pola explotación de canteiras na comarca é unha constante. Nos últimos anos documentamos a destrucción dunha ducia de castros e máis de trinta mámoas, por iso cominamos ás administracións a velar por este patrimonio».

OTROS DESCUBRIMIENTOS. Desde Patrimonio dos Ancares señalan que tienen además claros indicios de presencia humana prehistórica en otras tres cuevas de la comarca, en este caso sin catalogar. Una se encuentra también en Baralla, la segunda en Becerreá y otra en As Nogais. En los próximos días miembros de la asociación visitarán las cavidades para certificar sus sospechas «e unha vez verificada a información comunicarémosllo a Patrimonio para que visiten as cavidades e procedan á súa catalogación e protección», explica Xabier Moure.

El colectivo Patrimonio dos Ancares explica que en la comarca de Os Ancares tienen constancia de la existencia de más de un centenar de cuevas, la gran mayoría en piedra caliza.