Una guía recorre el románico de Sarria, O Courel y Os Ancares

Una guía del románico hace un recorrido por 59 monumentos de once municipios de Sarria, Os Ancares y O Courel. Impulsada por la Diputación, la obra fue presentada este martes en la iglesia de la parroquia sarriana de Barbadelo, un Monumento Nacional.

Este es el tercer volumen con el que la Administración provincial está "poñendo en valor" el patrimonio románico de Lugo, después de los dedicados a las zonas de la Ribeira Sacra y A Ulloa, destacó el presidente de la Diputación, José Tomé, en Barbadelo.

El organismo editó mil ejemplares de esta obra con textos de Miguel Mendoza y fotografías de Pepe Tejero y Roberto Díaz. La publicación recoge construcciones civiles, como la torre de Doncos o el castillo de Carbedo, e iglesias como las de San Salvador de Sarria, de Santiago de Triacastela o Santa María A Real de Pedrafita do Cebreiro. También están presentes otros monumentos, desde el monasterio de Penamaior, en Becerreá, hasta el de Samos.

El presidente de la Diputación explicó que las guías sobre el románico de la provincia tienen los objetivos de "rigor, amenidade e utilidade". Unas publicaciones, con textos en gallego, castellano e inglés, que buscan llegar a "todo tipo de usuarios, que as lean amantes do turismo cultural, do medio ambiente, ou tamén os peregrinos que fan o Camiño de Santiago para que, por exemplo, aproveiten o seu paso por Sarria para coñecer mellor algún destes monumentos", indicó Tomé.

El acto contó también con la intervención del delegado episcopal de liturgia del Obispado, José Antonio Ferreiro. Además, asistieron la diputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto; el director de patrimonio histórico artístico del Obispado, Jesús Salvador López; y varios alcaldes de concellos representados en la guía.