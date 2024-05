Una guía para conocer el románico de las comarcas de Lugo, Terra Chá y A Mariña

El presidente de la Diputación, José Tomé Roca, presentó este jueves en la catedral de Lugo la cuarta y última guía que editó la Diputación sobre el románico en la provincia. La obra está dedicada a las comarcas de Lugo, Terra Chá y A Mariña y completa a las otras tres ya publicadas sobre este arte en Ribeira Sacra; A Ulloa, y Os Ancares, Courel y Sarria.

Estos cuatro volúmenes, que se agrupan en la colección 'Lugo Románico' forman parte de un proyecto editorial que nació en el año 2021 con el objetivo de poner en valor este patrimonio artístico en el conjunto de toda la provincia.

En la presentación, José Tomé estuvo acompañado por los diputados provinciales Pablo Rivera Capón y Marisol Morandeira; el vicario general de la Diócesis de Lugo, Mario Vázquez; la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, y alcaldes o alcaldesas de algunos ayuntamientos de las comarcas de Lugo, A Mariña y Terra Chá.

"Cando presentamos este proxecto, faciámolo convencidos da necesidade de contar cun conxunto de publicacións completas, amenas e rigorosas, que recollesen o inmenso e valioso patrimonio románico co que contamos na provincia de Lugo", explicó el presidente de la Diputación durante su intervención.

José Tomé también recalcó la "vontade" de la Diputación de Lugo de hacer "unhas obras completas", que incluyesen desde los monumentos más conocidos, como la catedral de Lugo hasta las más pequeñas capillas de algunas parroquias, "porque a cultura está por todas partes e promover o patrimonio rural é unha forma de darlle ferramentas para o seu desenvolvemento".

"Estas guías, que teñen un gran valor e se mesmas, son tamén un exemplo claro da forma na que entendemos a defensa do patrimonio e a súa posta en valor", señaló el presidente provincial, quien apostó por desarrollar en el entorno del patrimonio "políticas transversais de impulso do turismo, da promoción do territorio e, polo tanto, da actividade económica e do emprego".

La presentación de esta cuarta guía de la obra 'Lugo románico' coincidió con la celebración del Día de la Transrománica, que se conmemora cada 9 de mayo. Sobre esta cita, José Tomé indicó que este itinerario, "no que ingresou a provincia grazas á Deputación", es uno de los más importantes ligado a este estilo artístico en todo el continente europeo, "que é o mesmo que dicir en todo o mundo".

Para el presidente provincial este hecho supone una extraordinaria proyección nacional e internacional para la provincia de Lugo, ya que en España solo forman parte de esta ruta otros dos lugares, "o mosteiro de Santo Domingo de Silos e a cidade de Zamora".

Un ejemplar de esta última publicación se entregó en formato libro a todo el público asistente a la presentación, aunque para los demás interesados solo estará disponible en versión digital, que se podrá descargar de forma gratuita, en https://turismo.deputacionlugo.gal/gl/node/79709.

Las plazas para las rutas están todas cubiertas

Coincidiendo con la conmemoración del Día de la Transrománica, la Diputación de Lugo organiza durante este mes de mayo varias rutas gratuitas para dar a conocer todo este patrimonio artístico que hay en la provincia. Todas las plazas están ya cubiertas, lo que da idea del éxito de la iniciativa.

Para el presidente de la Diputación este tipo de actividades para la promoción de la riqueza patrimonial de la provincia forman parte "dunha ampla estratexia que vimos promovendo dende a Deputación para consolidar un modelo de turismo de calidade, sostible, que deixa valor no territorio en termos económicos e de emprego e que, polo tanto, contribúe a fixar poboación, sobre todo, no rural".