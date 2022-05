César Dorado seguirá á fronte da Asociación de Criadores de Raza Rubia Gallega (Acruga) durante outros catro anos máis. O presidente deste colectivo desde o ano 2005 resultou reelixido despois do resultado das rifadas votacións do pasado venres, nas que se impuxo á outra candidatura liderada polo cervense David López García.

As eleccións de Acruga case sempre adoitan estar moi disputadas e este ano apenas se impuxo ao seu rival por algo máis de medio centenar de votos.

Eles levaban case sete meses de campaña, visitando ganderías e facendo todo tipo de promesas. Nós preferimos centrarnos no día a día, xestionando a entidade e dando repostas aos asociados.

O que non cabe dúbida é que foi reelixido presidente co aval que lle dá a alta participación destes comicios.

Houbo un 90 por cento de participación, cando en anteriores comicios era do 60 ou 70%. O que pasou este ano é, desde logo, unha excelente noticia porque significa que os gandeiros están involucrados coa entidade.

Cre que lle beneficiou esa alta participación?

Non creo nin que me beneficiara nin prexudicara. Penso que, en todo caso, este alto índice de participación fai que o gañador das eleccións non sexa eu, senón a propia Acruga, xa que queda demostrado o moi involucrados que están os asociados coa entidade.

O voto delegado volveu ser orixe de polémica ao comezo da campaña.

Non entendo que a outra candidatura quixese polemizar con isto, cando en realidade eles foron os grandes beneficiados do voto delegado. A min, a xente que me quixo votar veu a facelo á urna.

Polémicas á marxe, despois de case vinte anos á fronte da entidade, que queda por facer?

Acruga é unha asociación moi activa, que ademais ten moitas frontes abertas —Granxa Gayoso Castro, a nave de testaxe, controis de campo—, polo que sempre hai moito por facer. Como resumo, os máximos obxectivos son seguir traballando pola mellora xenética e, sobre todo, por conseguir mellores prezos para os gandeiros.

Neste contexto de altos custos e baixos prezos, como cre que se pode conseguir un mellor prezo para a carne?

O gran problema é que no mercado se vendía por Ternera Gallega carne que realmente non o era e agora só se pode vender como tal aquela que estea certificada no libro de Acruga. Deste xeito, contribúese a que o consumidor poida identificar mellor o produto e distinguir ese diferencial de calidade.

En que outros aspectos están a traballar na actualidade?

Acruga tamén está a actuar de intermediario entre os produtores e distribuidores co fin de conseguir mellores prezos. Na actualidade, uns 350 gandeiros comercializan o seu produto a través de nós, pero cantos máis sexamos, máis forza teremos para poder negociar uns mellores prezos.

Como ve a situación do sector?

O campo en xeral está coa moral moi baixa, xa que aos baixos prezos hai que engadirlle o grande incremento dos custos, o que pon en grandes dificultades á viabilidade de moitas ganderías. Esta situación desemboca ademais en que o sector non sexa atractivo para as novas xeracións e, de feito, creo que nos próximos anos o número de ganderías asociadas —na actualidade son unhas 1.350— irá á baixa, porque moitas pecharán ante esa falta de substitución xeracional.