Os Bolechas protagonizan un libro que recrea visitas a 24 explotaciones de la provincia

Os Bolechas van da escola á granxa es el título del nuevo libro protagonizado por los populares personajes creados por Pepe Carreiro y que ayudará a divulgar entre los más pequeños la actividad que se realiza en las 24 granjas y pequeñas explotaciones que participan en el programa Da Escola á Granxa, impulsado por el área de Medio Rural de la Diputación, que dirige la nacionalista Mónica Freire.

A lo largo de esta obra —de Editorial Bolanda— Os Bolechas aprenderán los orígenes de la agricultura y la ganadería como actividades humanas, conocerán la evolución de los utensilios de labranza, la huella de estas actividades en el paisaje y la cultura, así como el cuidado de los animales y el cultivo de los alimentos.

Mónica Freire señaló este viernes en la presentación de la obra —en un acto en el que estuvo acompañada por Román Besteiro, de Carqueixa, y María del Carmen Sánchez, de Embutidos Suarna— que con esta iniciativa se trata "de aproveitar a popularidade dos Bolechas entre os máis cativos para abordar os obxectivos do programa da Escola á Granxa, que pretende dignificar e poñer en valor o traballo que se desenvolve no rural".

El libro recrea visitas a A Carqueixa (Os Ancares), Casa da Fonte (Mañente, Pantón), Airas Moniz (Outeiro, Chantada) Arqueixal (Albá, Palas de Rei), Cabuxa Natur (Borreiques, Guntín), Casa Bértolo (Macedo, Friol), Caurelor (Espandariz, Quiroga), Champivil (Vilalba), Chousa do Lea ( Castro Ribeiras de Lea), El País del Abeyeiro (Pena da Nogueira, Negueira de Muñiz), Embutidos Suarna (Navia de Suarna), Gandería Rivera Otero (Feira do Monte, Cospeito), Granxa A Rega (O Valadouro), Granxa Casa da Escola (A Pena de Gundivós, Sober), granxa silvopastoril da CMVMC de Carballo (Carballo, Friol), Granxa Teixeiro e Pistón (Venta de Cruzul, Becerreá), Milhulloa (Coto, Palas de Rei), Muvicla (Trasliste, Láncara), Pazo da Caldaloba (Pino, Cospeito), Pazo de Vilane (Antas de Ulla), Porco Celta da Coubeira (A Couboeira, Mondoñedo), As vacas da Ulloa (A Cernada, Palas de Rei), Cooperativa Terras da Mariña (Lourenzá) y Tropic Gaia (Morás, Xove).

De este modo, se cubre una gran parte del sector primario, gracias a la participación de ganaderías de ganado vacuno, ovino o porcino en extensivo; granjas de leche, productos ecológicos y artesanales; producción y envasado de productos ecológicos, de castañas o miel, así como otros productos autóctonos.

El libro se repartirá entre los pequeños que participen en las más de 72 visitas programadas durante este curso a estas granjas, a través del programa Da Escola á Granxa. También se entregará como regalo a los niños que visiten durante este fin de semana la feria agroganadera ExpoLugo A Rural. La publicación está disponible también en formato audiolibro, en el enlace https://cultura.deputacionlugo.gal/gl/temas/medio-rural/escola-granxa/bolechas.