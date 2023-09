Unha grande aldea para acubillar a todos

As aldeas en si son grandes porque non teñen fronteiras e nelas cabe todo un mundo. Nas súas apertas entra todo aquel que as saiba valorizar e iso foi o que emanou onte desde a parroquia palense de Curbián. Na duodécima edición do Son d'Aldea, centos de persoas puxeron no centro o auténtico, o autóctono, e rescataron a tradición a golpe de escenas cuxo fío condutor foron as despedidas.

Esquivando a chuvia, 120 actores e actrices -desde os tres anos de Suso Iza aos máis de 80 de Elsa Lavandeira- interpretaron adeuses cómicos, tráxicos e realistas ante os presentes -as 600 entradas esgotáronse- nos soutos, carballeiras e prados de Curbián, no río Roxán, na igrexa e na casa reitoral. O público repartiuse en oito grupos que foi visionando cada unha das 16 pezas, cunha duración de entre cinco e dez minutos, en distintas paraxes.

Un momento do roteiro teatral celebrado este sábado en Curbián. SEBAS SENANDE

Xosé Luis Carrera, coordinador das xornadas, explica que o Son d'Aldea diferénciase porque "tocamos as raíces, coidamos a lingua, recuperamos espazos aos que damos vida e traballamos moito a nivel emocional". E este sábado os sentimentos estiveron a flor de pel.

Recreouse unha despedida de solteira e as xuntanzas das mulleres arredor do lavadoiro -neste caso interpretadas por veciñas palenses en pleno Roxán-, pero tamén o adeus aos emigrantes e a propia morte, "algo natural que quixemos sacar de tanto misticismo", engade Carrera, porque «as despedidas son parte da vida".

Un pai que queda só con tres fillas tras a morte da muller por mor do cancro ou un rapaz disposto a suicidarse por non ter o amor dunha moza foron dous dos dramas que máis conmoveron, guións que mesturan a creatividade de Fernando García Penas con historias reais.

Na xornada do sábado entregouse o premio Caneón a Andrea García, o Mácara a Rubén Riós e o Son d'Aldea a Eira da Xoana

Así o indicaba este sábado Afonso García, presidente da asociación Son d'Aldea, que falaba do proceso que esconde o roteiro teatral: textos que comezan a fraguarse "entre outubro e novembro", ensaios que se intensifican entre xuño e agosto e un cumio que chega sempre a primeira fin de semana de setembro cunha cita na que colaboran a área de Vicepresidencia da Deputación, o Concello de Palas, Arqueixal, Entreportas, O Parzamique, Buxaina, Metátese Teatro, Alentía, Xotramu e Caixa Rural, ademais «da veciñanza de Albá, Santo Xusto e Curbián".

"Hai unha explosión de plenitude, de autenticidade...", dicía satisfeito tras o remate da entrega do premio Careón á escritora Andrea García Martínez a modo de "incentivo para seguir creando e poñendo en valor o rural"; do premio Mácara a Rubén Riós por poñer a aldea no foco das súas creacións, e do premio Son d'Aldea a Eira da Xoana por loitar a prol da recuperación da tradición e dos espazos naturais.

A maiores, o xantar, os postos de artesáns e de produtos alimentarios, os xogos populares e a música de Ailá e A Banda da Balbina deron forma á última xornada dunha edición na que tamén houbo espazo para dar a coñecer o libro Son d'Aldea 2022 ou Contos dAldea, de Avelino González, e destacar o labor das cooperativas Feitoría Verde e Outonía.