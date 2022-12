El Gordo de Cambre se suma al de A Fonsagrada y salpica la provincia

No solo de exportar suerte fue la cosa en el sorteo de la lotería de Navidad y si de A Fonsagrada salieron decenas de décimos rumbo a otras localidades, aquí también se cuentan premiados que buscaron su suerte en A Coruña. Es el caso de un vecino de Castroverde y los agentes del cuartel de Baamonde, con un décimo compartido entre todos, que encontraron fortuna en la parrillada El Gaucho Díaz I de Cambre, local hostelero que comparte nombre, no número, con otro de Oleiros.

"Levo indo a reunións de traballo á Coruña uns 30 anos e sempre iamos comer ao Gaucho Díaz II", relata el castroverdés premiado con el Gordo, "pero ese día un dos que viña comigo dixo que podiamos probar no Gaucho Díaz I, que se comía ben. Era a primeira vez que eu ía alí". Fueron ocho los compañeros que compartieron mesa y el fue "o único" que pilló décimo "porque me quedei un pouco atrás e vin o número". Lo acabó comprando porque, aunque no participa en juegos de azar habitualmente, la lotería de Navidad es diferente. "Trato de coller nos sitios nos que como, tería uns 25 ou 30 décimos en total", cifra.

Sobre el momento en el que salió el Gordo, recuerda que se encontraba trabajando. "Como tiña as fotos gardadas no móbil fun a comprobar, pero xusto a dese décimo estaba borrosa", cuenta, así que no lo dudó y cogió su coche de Castroverde a Lugo, donde reside, para confirmarlo in situ. Era el 05.490. Luego, regresó a su puesto de trabajo durante el resto de la jornada.

"Dixéronme "por que non cerras?", pero eu fixen coma tódolos días, aínda que tamén é certo que agora o traballo se leva con outra tranquilidade", confiesa el ganador, al que en un principio no le creían. "Temos un grupo familiar no Whatsapp e como caera na Fonsagrada estabamonos "vacilando" sobre se nos tocara. Cando lles mandei a foto non me crían", cuenta entre risas un hombre que "tiña a idea de que ía caer aquí, pero enganeime, pensaba que ía ser no número que xogamos na oficina". Ahora, avanza ya, le tocará volver al Gaucho Díaz I.

Y allí celebrarán con una comida y en cuanto puedan los doce agentes de la Guardia Civil vinculados al cuartel de Baamonde, que gracias a un único décimo del Gordo recibió cada uno cerca de 30.000 euros.

Este regalo navideño se lo deben a uno de los compañeros que ya pasó a la reserva, quien cumplió la norma no escrita de que cada miembro de la peña -los seis agentes, el cabo y el sargento del cuartel, además de otros cuatro guardias que pasaron por Baamonde- debe aportar dos décimos al grupo y así asegurarse de que se comparten todos los números de los bares de Begonte.

Como este cupo ya estaba más que cubierto, este agente, vecino de A Coruña, optó por el de El Gaucho Díaz I. El acierto fue pleno.

En Buisán

Del Gordo de A Fonsagrada continúan, días después, saliendo premiados y curiosidades. En el lugar de Buisán, en la parroquia fonsagradina de San Pedro de Río, todos los vecinos fueron agraciados.



"Creo que aquí non vai pasar o que pasou en Ibias hai 30 anos"

O alcalde da Fonsagrada, Carlos López, fai unha valoración sobre o futuro do concello tras a chuvia de 180 millóns.

Como están agora os ánimos pola Fonsagrada?

Seguen as cábalas sobre os gañadores, os non gañadores, pero cada día vaise sabendo dalgún premiado máis.

Segue reinando a prudencia.

Si, a xente está tranquila pero moi contenta. Case ninguén pensa en deixar de traballar.

Nótase xa o Gordo?

Eu creo que a xente está pensando máis en arranxar vivendas, ampliar explotacións, na compra dunha casa... E co festivo da construción polo medio, isto vai ir máis lento. En dúas semanas notarase máis.

E a nivel turístico?

Vaise notar. Espero que aos que lles tocou, volvan. O día 22 había quen recordaba o que ocorreu en Ibias. Daquela marcharan a mercar pisos en Oviedo, pero eu confío en que aquí non pase iso. Ao contrario, pode fixar poboación porque caeu en xente nova. Aquilo foi hai 30 anos e as cousas cambiaron, agora un décimo non dá para mercar un piso e vivir só do premio.