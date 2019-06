O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, defendeu que os "intereses individuais están por baixo dos intereses colectivos", na Deputación de Lugo, que a priori presidirá o partido, aínda que sen mencionar directamente aos aspirantes a presidir a institución.

Así, Gonzalo Caballero defende que o "reto" para o Partido Socialista é "un reto de proxecto que ten claro que os intereses individuais están por baixo dos intereses colectivos".

Nunha entrevista na Radio Galega recollida por Europa Press, sinalou que se buscarán os "mellores perfís en cada lugar para acertar no proxecto de futuro" para Galicia e cada unha das provincias.

Non mencionou directamente aos socialistas que xa se postularon para presidir a Deputación, o alcalde da Pontenova e actual presidente, Darío Campos, e o rexedor de Monforte, José Tomé.

No entanto, si aproveitou para pór como exemplo o seu caso particular, facendo valer que nos case 20 meses que leva no cargo de secretario xeral do partido en Galicia mantivo a súa praza, o seu traballo e o seu salario na Universidade de Vigo.

"Se o secretario xeral pon os intereses colectivos por encima de calquera interese de ter poder ou cargos institucionais creo que esa é a tarefa que temos que asumir todos os militantes e todos os cargos da organización", suxeriu.

O PSOE gobernará en tres das catro deputacións galegas (Lugo, A Coruña e Pontevedra) e podería ter opcións en Ourense, onde o PP non obtivo maioría absoluta por primeira vez en tres décadas e podería haber un "cambio de tempo histórico".

APELA A RIVERA PARA PACTAR NA DEPUTACIÓN DE OURENSE

As eleccións municipais deixaron ao PP con 12 deputados provinciais, ao PSOE con 9, a Democracia Ourensá con 2, a Ciudadanos con 1 e ao BNG con outro representante. Neste contexto, Cs reclamou ao PP que aparte a José Manuel Baltar se quere contar co seu apoio para manter a Deputación.

Pero Gonzalo Caballero incide en pór o foco en Ciudadanos, para tratar de solicitar o seu apoio a un pacto a catro --PSOE, Cs, D.O. e BNG-- e apela directamente a Albert Rivera, para un pacto de "rexeneración" en Ourense para o que admite que os socialistas están a manter reunións "coas distintas forzas políticas".

"Albert Rivera terá que decidir se prorroga o nepotismo e o caciquismo ou aposta por abrir xanelas e unha nova etapa para gañar futuro cun cambio de ciclo político", remarcou.

Para Caballero, Baltar representa a "forma de facer política do nepotismo e do caciquismo" e critica que o presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, aférrese agora a un representante político ao que, sostén, tentou apear cando comezou a liderar o partido.

"Feijóo cando chegou á Xunta quixo porlle fin ao mandato dos Baltar en Ourense e non foi capaz", remarcou.

"Agora Feijóo ten pouco poder institucional porque queda sen aliados nos concellos e deputacións, e non ten nada que mostrar en Madrid, parecía un referente do éxito electoral pero agora cando vai a Madrid dinlle: Feijóo ti tamén, ti xa non ganas, e por iso tenta manter os seus núcleos de poder", asegurou.

Despois de que as eleccións xerais, europeas e locais desen un resultado "histórico" ao PSOE en Galicia, Gonzalo Caballero aposta por gobernos de esquerda e progreso liderados polo PSOE onde haxa maioría socialista e aspira a gobernar "en 100 concellos" e as catro deputacións.

Pon en valor os resultados "de clara maioría social de progreso" fronte a un PP cara aos seus "mínimos históricos" e incide na vitoria socialista en "lugares emblemáticos" como a localidade natal de Manuel Fraga. "Até en Vilalba o PSOE vai gobernar e somos forza política con máis futuro".

Gonzalo Caballero interpreta os resultados electorais como "un síntoma dun novo tempo político" e unha mostra de que "Feijóo e o PP non conectaron co escenario urbano en Galicia e castigaron e abandonaron aos pequenos concellos e o rural".

Como exemplo, lembra que non gobernará ningún dos 5 conselleiros da Xunta que se presentaron como candidatos ás alcaldías da Coruña, Santiago, Vigo, Ourense e Ferrol.

ASPIRA A SUPERAR AO PP NAS AUTONÓMICAS

Ante a proximidade das eleccións autonómicas, que se celebrarán en Galicia en 2020, Gonzalo Caballero afirma que os galegos están "fartos do PP e de Feijóo" e asegura que o PSOE está "en condicións de ser a primeira forza política".

Así, incide en que os cidadáns "queren pasar páxina" a "dez anos de anestesia e mercadotecnia pulicitaria que lle serven para levar moitos anos en coche oficial pero aos galegos para pasar dificultades, cunha sanidade pública deteriorada" e "un tecido produtivo máis débil".

De cara á súa inminente entrada no Parlamento galego, Caballero non puxo data concreta porque está a expensas dos trámites que se produzan unha vez asuma a súa acta de concelleira en Vigo Abel Losada, que renunciará como deputado e propiciará a súa entrada no Pazo do Hórreo.

Caballero sinalou que será o grupo o que decida "a mellor estratexia en cada momento". "Confrontarei sempre que sexa necesario co presidente da Xunta", afirmou despois de engadir que está "a disposición do que o grupo parlamentario considere oportuno".