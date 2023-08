Gomeán celebra este domingo o centenario do seu mercado

A parroquia de Gomeán, no Corgo, celebra este domingo a Feira de Ano para recordar os mercados mensuais que daban os seus primeiros pasos hai cen anos na carballeira, o mesmo lugar que co tempo se fixo chamar Campo da Feira e no que latexa a vida da veciñanza de agora e as pegadas dos de antes. Para volver atrás, a asociación O Salgueiriño, co apoio de Legua Dereita, Muvicla, o Concello e a área de Cultura da Deputación, preparou un programa "para non aburrirse en todo o día", di o presidente do colectivo, Roberto Besteiro, porque, hai un século, a feira non era para aburrirse.

Por aquel entón, na feira de Gomeán podíanse comprar perdices a 2,5 pesetas, lebres a seis, polos a cinco e a ducia de ovos a tres. Era decembro de 1924 e o mercado corgués empezaba a despuntar, pese a levar percorrido menos dun ano, tal e como se indica nas publicacións que o diario El Progreso facía con motivo destas celebracións. O 24 de decembro de 1924, unha nota avanzaba que a feira de Gomeán "promete ser una de las mejores del país en ganado vacuno y demás especies reseñadas", en referencia ás aves, pequenos mamíferos e gando porcino.

Non ían desencamiñadas aquelas liñas, pois xunto á feira de Adai e á de Laxosa converteuse no evento que mobilizaba social e economicamente a contorna os días 23, e así o fixo ata a década dos 70. "Era unha feira de gando sobre todo, e a ela viña xente de Castroverde, de Baralla, de Láncara... Parece que foi moi importante no seu momento, incluso a nivel nacional", relata Besteiro.

Mais pasada a década dos 60 a súa hexemonía comezou a minguar e acabou por desaparecer. Ata o ano 2000. Aí foi cando un pulpeiro, o Polo, de Santalla, empezou a colocar o seu posto no Campo da Feira, a onde seguiu, e segue, regresando mes a mes.

Porén, e aínda que a presenza do polbo evoca a mercado, a asociación O Salgueiriño, nacida tamén no ano 2000 e con 110 socios, decidiu dar un paso máis alá e organizar a Feira de Ano, que este domingo celebra a súa terceira edición. E ningunha foi igual, di Besteiro.

Programación

O vindeiro domingo, a carballeira de Gomeán revivirá ao son da música de Legua Dereita, que inaugurará a xornada e recibirá aos madrugadores a partir das 10.30 horas. Ademais, baixo os carballos poderase atopar case unha trintena de postos e múltiples actividades para conmemorar a efeméride. Así, dez serán artesáns que farán demostracións en vivo do seu traballo: Blas Piñar converterá unha cabaza nunha lámpada, María ensinará a facer cestos, Ceniza de Papel traballará o barro, La Bellota Mágica moldeará barro, Álvaro fará zocas, Suso torneará madeira, Luís de Xan, o último silleiro, creará cadeiras e as mulleres de Insua manexarán o liño.

E ademais, outra quincena de artesáns exporán os seus traballos e o público poderán ver exemplares de catro razas autóctonas de vacas, de galiña de Mos, de can de palleiro ou de ovella e cabra galega, a maquinaria de Muvicla e unha ampla exposición sobre Gomeán con tres vertentes: fotografías antigas que recollen o seu pasado, mesmo o anterior ao ancheamento da Nacional 6, publicacións en prensa e referencias do arquivo diocesano.

Así mesmo, a partir das 11.00 haberá exhibición de agility con Canedupo, ás 11.30, Marcos Vázquez, director do Muvicla, falará da evolución do tractor e da pegada que supuxo a súa chegada ao rural, e ás 12.00, a fundación Legar e Xavier Blanco representarán o traballo dun afiador. Logo, ás 13.00, será a quenda dun concurso "innovador na provincia", di Besteiro sobre a primeira edición do concurso de manexo de porco celta; ás 13.45 dará comezo o desfile de traxes tradicionais, moitos deles da zona, grazas a Legua Dereita, e ás 14.00 arrancará a degustación de carne de cachena preparada por un hosteleiro de Ribeira de Piquín.