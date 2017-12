El gobierno provincial logra el apoyo del BNG al "orzamento dos lucenses"

El gobierno provincial recibió este jueves el visto bueno plenario a un presupuesto de la Diputación para 2018 de 83,7 millones que su presidente, el socialista Darío Campos, definió como el "orzamento de todos os lucenses". Afeó por ello la abstención del PP, que los populares justificaron al no ver ni proyecto de provincia ni fondos consignados a iniciativas aprobadas en los últimos meses, y agradeció el apoyo del BNG, que valoró que se reedite el plan único.



En el debate plenario, la diputada de economía, Mayra García, reiteró que las cuentas del 2018 "responden por igual ás necesidades dos más de 300.000 veciños da provincia" y supondrán un "reforzo" de las políticas de empleo, bienestar y dinamización económica y social de la Diputación.



Destacó, entre otros datos, que 45,6 millones de euros, un 54,4% del total, se dedicarán a inversiones. Resaltó, además, que el plan único recibe 11,3 millones de fondos propios —1,3 más que en el 2017— y, cuando se incorporen remanentes, el gobierno provincial espera rebasar la cifra de los 20 millones consignados este año.

Campos tomó la palabra para insistir en el "marcado carácter lucense" de las cuentas y censurar que el PP no posibilitase la unanimidad del acuerdo

La portavoz del PP, Elena Candia, recordó el "esforzo por parte de todos" en el 2016 para "chegar a un acordo de mínimos", en referencia a los nuevos criterios de distribución de fondos a los concellos, pero lamentó que para el 2018 "se perdese a oportunidade histórica de facer uns bos orzamentos" y defendió que su partido tiene la "obriga de pedir máis", de ahí su abstención. Subrayó que la Diputación no puede ser "unha mera chequeira para os concellos" y demandó un "proxecto de provincia", que no ve en las cuentas.



En ese sentido, Candia lamentó el rechazo del ejecutivo a una serie de peticiones del PP "para esa parte do orzamento para facer provincia". Aseguró que la mayoría coincidían con propuestas aprobadas por el pleno, muchas de ellas por unanimidad. Entre otras cuestiones, según recordó, los populares demandaban más inversión en la red viaria, la apertura efectiva de las residencias o dotar a los concellos de desfibriladores.



Ante esas críticas, Mayra García aseguró que la mayoría de las actuaciones reclamadas por el PP "son competencia da Xunta", que "non está cumprindo coas súas funcións", por lo que instó a los populares a dirigir esas reivindicaciones al Ejecutivo gallego .



El voto a favor del BNG lo explicó Xosé Ferreiro, quien admitió "sentimentos contraditorios" de su partido. En ese sentido, reconoció echar también de menos un "plan estratéxico" para la provincia e incluso reiteró que el Bloque es partidario de "baleirar" de contenido las diputaciones, hasta que sean "irrelevantes".



Ferreiro, que puso en valor el hecho de que el BNG no se mueva por "revanchas" tras romperse el bipartito, justificó el apoyo a las cuentas al consolidar ese "cambio de filosofía" en la política presupuestaria, con el plan único como gran exponente. "É moi importante que por segundo ano se siga esa liña", dijo, y afeó al PP que no lo defienda en donde tiene mayoría, en alusión a la Diputación de Ourense. Resaltó que este respaldo no es un cheque en blanco, sino que el BNG hará "unha oposición máis dura" para que se cumplan este y otros acuerdos plenarios.



CRÍTICAS DE CAMPOS. Antes de la votación que dio luz verde al presupuesto, Campos tomó la palabra para insistir en el "marcado carácter lucense" de las cuentas y censurar que el PP no posibilitase la unanimidad del acuerdo.



"Vostedes non defenden aos lucenses", afeó a los populares, aludiendo a incumplimientos de Gobierno central y Xunta. Entre otros temas, acusó a esas administraciones gobernadas por el PP de no dotar a la provincia de "prestacións fundamentais" como un servicio de Hemodinámica 24 horas, la intermodal, el Ave o infraestructuras como el Corredor de la Costa y las autovías a Santiago y Ourense.



LUZ VERDE A LA RPT. En la sesión también recibió luz verde, sin debate y con el mismo sentido del voto —apoyo de PSOE y BNG frente a la abstención del PP—, una propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Diputación. Según el diputado de personal, Miguel Sotuela, los cambios aprobados cuentan con el respaldo de los sindicatos.