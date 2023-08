El Gobierno completa la banda ancha en la provincia con 4,6 millones más

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, anunció este viernes en Abadín que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital completará la conexión de banda ancha ultrarrápida en la provincia de Lugo invirtiendo 4,6 millones de euros más.

Estos se destinarán a la tercera convocatoria del programa único Banda Ancha que llevará la fibra óptica a "2.319 familias e empresas de zonas remotas e illadas de Lugo". "O Goberno de Pedro Sánchez inviste 27,1 millóns na provincia, entre as tres convocatorias do plan, estendendo a fibra a 80.503 fogares e demostrando o seu verdadeiro compromiso para acabar coa fenda dixital", expresó Rodríguez, en el transcurso de su visita al municipio chairego, donde se reunió con el regidor, José María López Rancaño, y con otros miembros de la corporación municipal.

También tuvo tiempo de trasladar a los vecinos algunas cifras sobre este programa en Abadín, donde, en las primeras convocatorias, la conexión ultrarrápida se instaló en 1.566 hogares y pequeñas y mediadas empresas.

"Queremos que os nosos municipios estean conectados para que as persoas se poidan instalar e desenvolver os seus proxectos de vida, para que a nosa xuventude quede e teña oportunidades e, sobre todo, para salvagardar o futuro do noso rural", añadió Isabel Rodríguez, quien también hizo hincapié en la necesidad de formar en competencias digitales a los vecinos "para que ninguén quede atrás".

La tercera convocatoria del programa, que dará continuidad a las que ya se pusieron en marcha en 2021 y 2022, está destinada "a universalizar a cobertura de banda ancha ultrarrápida vía fibra como ferramenta de cohesión social no marco do Plan de Recuperación do Goberno".

En el caso de Lugo, al igual que en Galicia, los hogares y empresas beneficiarios de esta iniciativas están "en zonas brancas", aquellas que no cuentan con cobertura de redes de velocidad "polo menos 30 Mbps, nin plans para a súa dotación nos próximos tres anos". "Con este plan asegurámonos de que Abadín e 66 concellos máis da provincia conten con conectividade de 100 megas", concluyó.

Alternativa para la conectividad en zonas despobladas

La representante del Gobierno informó que este nuevo programa de ayudas se añade a la puesta en marcha del Plan Único Demanda Rural, que provee a través de Hispasat de conectividad vía satélite a zonas despobladas de Lugo. Este programa ofrece la posibilidad de contratar una conexión de, por lo menos, 100 Mbps de descarga a un precio de 35 euros al mes para los usuarios, sin gastos adicionales y una ayuda de 600 euros para el coste de la instalación, con una cobertura del 100% en zonas donde no hay acceso a redes fijas de por lo menos 50 Mpbs.

La contratación de este servicio se puede realizar, según avanzó Isabel Rodríguez, a través de la plataforma https://conectate35.es/. "É unha solución transitoria que ofrece o Goberno mentres non conclúen os proxectos de extensión da fibra óptica que se están a executar nestes momentos", precisó la subdelegada del Gobierno en Lugo.