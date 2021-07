El Gobierno aumenta las ayudas a estudiantes de secundaria y de la USC

El curso pasado 3.300 alumnos que realizaron sus estudios de secundaria en la provincia de Lugo fueron beneficiarios de las ayudas del Gobierno central. La cantidad destinada a la provincia para realizar los estudios de bachillerato y formación profesional superó los 5 millones de euros, que se repartieron en función de criterios como la renta o el patrimonio familiar y la ponderación de la nota media del solicitante.

Por otro lado, los alumnos que cursaron estudios universitarios tanto en el campus de Santiago como en el de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que recibieron ayuda económica fueron 8.758. La inversión dedicada a estudiantes de grado matriculados en la USC fue de 30,1 millones de euros. Con respecto al curso anterior supuso un aumento del 11,6%.

Así lo indicó el jueves la subdelegada del Gobierno en la provincia de Lugo, Isabel Rodríguez, quien destacó tras una reunión con el director de la Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno, Manuel Regueiro, que un tercio de los alumnos de la USC dispusieron de estas ayudas.

La subdelegada del Gobierno anunció que el presupuesto estatal para las becas se incrementará en 128 millones de euros

Declaró también que la apuesta por las becas de estudio se reforzará en todo el territorio nacional para el curso que viene. Dicho presupuesto se incrementará en 128 millones de euros, ascendiendo a un total de 2.038, en su tercera subida consecutiva —desde 2018 la partida aumentó un 39,6%, que se traduce en 578 millones de euros—.

El aumento en el presupuesto para becas supone una inversión dirigida a atender a nuevos beneficiarios que desde el Ejecutivo calculan que habrá como consecuencia de la crisis sanitaria. La subdelegada del gobierno quiso destacar el papel de estas ayudas como instrumento esencial para lograr la equidad en la educación: "As bolsas de estudo son o medio co que tratamos de garantir o dereito á educación de todas as persoas, para evitar que ninguén deixe de estudar por causas económicas".

Por su parte, Manuel Regueiro informó de que con la financiación del Gobierno central se contrata temporalmente a dos personas para apoyar la tramitación de las becas académicas en la jefatura territorial del Ministerio de Educación en la provincia de Lugo.