La gestión de las residencias marca un pleno electoral en la Diputación

La campaña electoral marcó el primer pleno presencial de la Diputación tras el estado de alarma. La propuesta del PSOE sobre el modelo público de residencias ante el "cruel legado" dejado por la pandemia de la Covid-19 en centros de ancianos de gestión privada en Galicia fue un claro ejemplo de ello. Socialistas y nacionalistas apostaron, con la abstención del PP, por una gestión pública y de proximidad de los centros de la tercera edad, "como o implantado por esta institución", frente la apuesta privatizadora de la Xunta. El diputado de promoción económica y social, Pablo Rivera, manifestó que los cuidados a los mayores son para el PP "outro sector económico máis, no que buscar beneficio, atraer aos fondos de inversión e reducir custos cunha atención low cost. Un cóctel que provocou que as residencias privadas concentrasen o maior número de mortes por coronavirus".

Rivera subrayó que las medidas estrella de Feijóo durante la crisis fueron "enviar respiradores a Ayuso, o bono vergoña de 250 euros ao personal sanitario e converter as residencias en locais electorais para o voto por correo".

El nacionalista Efrén Castro acusó a los populares de fomentar "a precariedade". Aludió a las fotos del presidente de la Xunta con xestores de residencias afectadas por los contagios. "Son as amizades perigrosas do señor Feijóo", indicó, para recordar que "o coidado dos maiores non pode ser un mercado". Castro se preguntó cuándo abrirá el Gobierno gallego los centros de día. "Preocúpalles máis o sector das verbenas", dijo.

El viceportavoz provincial del PP, José Antonio García, replicó que la situación de las residencias "é unha preocupación compartida, pero vostedes só a utilizan para atacar ao presidente da Xunta. Esquecen que os datos son demoledores. Galicia é a cuarta comunidade con menos mortes en España". García recordó que la Xunta "interviu nas residencias privadas antes de que o fixera o Goberno central e mandou material de prevención a estos centros antes do inicio do estado de alarma". En el debate de esta moción, el PP solicitó que el portavoz nacionalista interviniese después del socialista, por una cuestión de orden, para que utilizase después un diputado popular el turno de réplica. El presidente, José Tomé, no aceptó esta interpretación del reglamento.

Socialistas y nacionalistas votaron a favor de reclamar a la Xunta un plan de reactivación específico del sector audiovisual gallego, otra propuesta con sesgo electoral. La portavoz del PSOE, Pilar García Porto, señaló que este sector vivía una "puxanza inédita" en Lugo, con la serie "Hierro" de los hermanos Coira, O que Arde de Oliver Laxe, o la serie O Sabor das Margaridas, que emite Netflix y cuya segunda temporada se rueda en la provincia. Porto demandó medidas económicas y la creación de una Film Comission que "consolide Galicia como sector de rodaxe con capacidade de atraer proxectos internacionais".

Agustín Baamonde (PP) acusó a Porto de "distorsionar a realidade". "Nunca se sabe cando se contan verdades falsas ou mentiras certas", precisó parafraseando a Cunqueiro. Baamonde añadió que la Xunta elaboró un proyecto turístico y cultural "cun consenso social amplo, pero hai que adecuar as actuacións aos recursos dispoñibles e propoñer accións que garantan o futuro do sector máis alá das subvencións".

Efrén Castro señaló que la Xunta "ou non se reuniu co sector o non lle fixo nin caso. O telepredicador Feijóo vende unha historia, pero non lla compran". Castro opinó que el único "confrontado" con el sector audiovisual es el PP "por que só ve roxos e porque o seu modelo é usar o público no seu beneficio como fai na CRTVG". Baamonde respondió que "o audiovisual pode ser roxo ou arcoiris, pero nós respectamos a pluralidade".