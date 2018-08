El geriátrico de O Courel tendrá 52 plazas e incluye un centro de día

La residencia de mayores que construirán la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de O Courel en Folgoso contará con un total de 52 plazas que se repartirán entre 16 habitaciones dobles (con capacidad para 32 personas) en el servicio de residencia y un centro de día para otros 20 usuarios.

El presidente de la Diputación, Darío Campos, presentó este miércoles el proyecto básico de una actuación cuyo coste asciende a 1,4 millones de euros. De esta cifra, la Diputación pondrá 1,2 millones de euros y el Ayuntamiento aportará el próximo año 200.000 euros.

Además, el gobierno local hizo las gestiones para la cesión de la parcela en la que se levantará el edificio, que será la que ocupa actualmente el antiguo colegio de Folgoso, que será derribado.

La alcaldesa de O Courel, la popular Lola Castro, celebró el miércoles que la Diputación ya tenga el proyecto y el convenio para el nuevo complejo porque "é unha necesidade que o Concello leva plantexando moito tempo, recibiu un impulso cando Elena Candia estivo á fronte da Deputación en 2015, foi nos presupostos de 2016 e 2017 e por fin parece que agora vai ver a luz", señaló.

El PP pide ahora "axilidade ao presidente da Deputación, Darío Campos, a fin de poder sacar a licitación canto antes as obras de construción do centro xa que o Concello de Folgoso do Courel realizou hai meses os trámites que lle correspondía e deu aviso delo ao organismo provincial, pese ao cal o proceso para a firma do convenio foi lento", afirmaron este miércoles desde el grupo provincial.

CARACTERÍSTICAS. El nuevo edificio cuenta con una superficie de 780 metros cuadrados divididos en dos plantas.

En la planta de acceso estarán las habitaciones, habrá un área de recepción administrativa y se instalarán las dependencias de enfermería.

En el semisótano estarán las estancias de uso común y diurno, tales como la sala de actividades, un departamento polivalente y el comedor. También habrá áreas de control, lavandería, cocina, vestuario y cuarto de instalaciones. En cuanto a las habitaciones dobles, cada una tendrá 24 metros cuadrados y todas disponen de baño adaptado.