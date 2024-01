Gélido viernes en la provincia con mínimas de -5 grados en Sarria y Portomarín

El interior de la provincia de Lugo y de buena parte de Galicia ha despertado con unas temperaturas mínimas en este invierno. Los paisajes urbanos y rurales se han visto afectados por la helada en diferentes puntos de la comunidad, con temperaturas que han caído hasta los -7 grados centígrados, en Manzaneda, o hasta -5, en varios lugares de la provincia de Lugo, como Portomarín o Sarria.

Esto ha ocurrido en una jornada en la que la comunidad ha amanecido con los cielos despejados tras varias jornadas con episodios de nieve, incluído el de este jueves en O Fiouco, y con esta claridad ha llegado el frío.

#Galicia baixo cero🥶



⚠️Xeadas no interior.

🔹Influencia anticiclónica☀️

🔹Entrada de nubes de tipo medio-alto⛅️

🔹Néboas no interior🌫️

🔹Situación tranquila no mar🟢

🔹Vento de compoñente leste.#FelizFinde