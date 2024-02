Un gato muy agradecido que busca un hogar para ser feliz

Hola, ahora me llamo Cheeto. Antes no tenía nombre ni nadie me miraba mucho, hasta que un día llegó Raquel (otro nombre que me gusta), porque ella cambió mi vida y a día de hoy soy otro gracias a ella. Pero, cómo no, también le doy las gracias a Miau Lemos, por lo bien que se han portado conmigo.

Os voy a contar mi historia. Todo empezó cuando Raquel me vio vagando por la calle chocándome con todo tipo de cosas. Supongo que al principio pensó que me había tomado unas copas pero no. Tenía bastante dolor y la verdad es que no veía muy bien, mis ojitos estaban mal.



Ella se acercó con mucho cariño. Al principio pensaban que yo era ciego, por eso buscaron y buscaron ayuda. Yo aún no entendía nada de nada, pero al menos no recibía palos, no tenía hambre, no tenía frío. ¡Mi vida acababa de cambiar!



Un día me desperté en un sitio raro, decían los humanos que me habían hecho un chequeo. Aprovecharon para vacunarme, desparasitarme, hacerme un test y castrarme, lo que no me gustó mucho. Pero, ¿sabéis qué ? Ahora estoy perfecto.



Me tuvieron que echar muchas gotitas y darme muchos mimitos pero ya voy mucho mejor, ya no me choco con nada y... ¡veo! ¿Sabéis lo que significa eso para mí?



Hay gente buena, mis años en la calle han sido de todo menos fáciles, calculan que tengo sobre dos o tres años de edad. Ya sé lo que es pasar frío en invierno, hambre, enfermedad, miedo y un largo etcétera.



Ahora estoy en una casa de acogida, le llaman, esperando a que aparezca esa familia que se enamore de mí.

Nombre: Cheeto

Raza: Gato común

Contacto para adopción: [email protected]