GaS, PG y Camiña Sarria buscan un diputado bajo la marca Contamos

Galicia Sempre (GaS), Partido Galego (PG) y Camiña Sarria escenificaron este viernes su unión tras registrar en la junta electoral la coalición, de nombre Contamos, con la que se presentarán a los comicios de mayo para tratar de arañar los suficientes apoyos como para lograr la tan ansiada representación en la Diputación.

La coalición impulsada por el actual alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, y su homólogo en Sarria, Claudio Garrido, presentará candidatura en cinco municipios del partido judicial de Lugo, clave en la carrera al Pazo de San Marcos. Concurrirán así, además de en Becerreá y Sarria, en O Páramo, con Gumersindo Rodríguez en cabeza bajo las siglas de GaS; en Samos, con Xosé Real de la mano de PG; y en Lugo, con Carmen González como cabeza de la lista conjunta de GaS y PG.

Mantienen además conversaciones en O Corgo, O Incio, Meira y Friol para tratar de configurar listas, aunque disponen de tiempo hasta el día 24 de este mes, cuando termina el plazo de presentación de candidaturas.

Los promotores aseguran que el objetivo es acabar con el "clientelismo" en la Diputación y reivindicar los ayuntamientos "pequenos e rurais"

"O obxectivo de Contamos é reivindicar o protagonismo dos concellos pequenos e rurais", destacaron Martínez y Garrido, "e modificar a estrutura da Deputación para eliminar o actual clientelismo", un objetivo que "está máis preto", tal y como puntualizó el regidor becerrense.

Martínez aseguró además que, de conseguir llegar a San Marcos, aún no se designó quién ocuparía ese acta. "Se o logramos xa o debatiremos e se non, aforramos falar diso", esgrimió tras detallar el germen de Contamos: "Eu defendín sempre unha coalición para poder xogar e ao entrar Claudio cambiou a situación; logo sumáronse Samos e O Páramo", así como Lugo, donde se contempló englobar a Ciudadanos -"creo que foi un erro", señaló Martínez sobre esta tentativa- y pese al no de Francisco Fernández Montes, alcalde independiente de Rábade.

Además de esta coalición, en la provincia habrá otra el 28-M. Será en la capital, la formada por Podemos y Esquerda Unida, con Chus Rodríguez a la cabeza y Ximena Cheda de número dos.