Los ganaderos de Lugo se reúnen para pedir la revisión del precio de la leche

Unións Agrarias (UU.AA.) celebró este lunes una reunión en el CEI Nodus de la capital lucense con una amplia representación de ganaderos de la provincia, en la que estuvieron presentes casi 70, para tratar la situación que está atravesando el sector y pedir una revisión del precio de la leche. En el encuentro tomaron la palabra Félix Porto, responsable de acción externa de UU.AA.; Roberto García, secretario general, y Óscar Pose, responsable técnico de Unión Leiteira Galega (Ulega), asociación de productores impulsada por el mismo sindicato.

García declaró que desde la organización se está trabajando fundamentalmente en tres direcciones. La primera abordó la ley de la cadena, "que implica que todos os contratos se deben actualizar en función dos custos de produción e, como indica o informe que vimos de presentar ao conselleiro, estes custos aumentaron en tres céntimos".

Por otra parte, desde UU.AA. reivindican a las cadenas de distribución que "teñen que deixar de usar o leite como produto de reclamo para gañar clientes, pois debe existir un prezo que permita remunerar ao conxunto da cadea, e que a súa fixación non asfixie aos gandeiros".

Finalmente, el último elemento que trasladan desde la organización es "sobre o cártel do leite, onde xa saíu a sentenza que confirma que se produciu un acto ilegal da industria respecto aos gandeiros no establecemento de prezos entre o 2000 e o 2013. A indemnización vai estar determinada polo grao de afectación que se produciu no caso individual de cada produtor", indica García.

El secretario general quiso recalcar que "non é só que os presentes na reunión esteamos de acordo en todos estes plantexamentos, senón que, en caso de que calquera industria xogue contra o colectivo, responderemos dunha forma unilateral e solidaria".

De cara a los próximos días, UU.AA. tiene previsto reunirse con Central Lechera Asturiana para "tratar de solucionar estes problemas aos que temos que vir enfrontándonos os produtores de leite", declara.

Situación extrema En Galicia, peor que el resto

Una de las reivindicaciones de Unións Agrarias es la situación de precariedad que viven los ganaderos que se dedican a la produción de leche en España y, especialmente, en Galicia. Frente al resto de Europa, en nuestro país los precios están muy por debajo de otros como Francia, "onde a pesar de que a produción é excedentaria, nos lineais non hai ningún leite cuxo prezo esté por debaixo dos 0,69 euros", indican desde UU.AA, y por debajo de los costes de producción, lo que hace insostenible la actividad. Un sector unido A pesar de que cada productor trabaja con distribuidores diferentes, cuyos intereses no son compartidos, los ganaderos abogan por tratar de responder a la situación de una manera colectiva, primando el beneficio del sector ante todo.