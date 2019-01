Los ganaderos lucenses dejaron de ganar 47 millones por los bajos precios

Los ganaderos de la provincia de Lugo habrían dejado de ingresar 47 millones de euros en 2018 debido a la diferencia del precio de la leche con respecto a la media de la Unión Europea. Eso, al menos, es lo que afirmó este viernes el responsable de servicios de Unións Agrarias, Óscar Pose, que aseguró que no se puede hablar de "un bo ano" para el sector.

El precio medio del litro de leche en Galicia durante 2018 fue de 30,21 céntimos por litro, por los 31,26 que se pagaron en España y los 34,39 de la Unión Europea. "Séguese a producir a perdas. Pero non é só producir a perdas, os que estamos nas explotacións temos que cobrar e deberiamos ter un soldo mínimo. Non se trata de producir a perdas; temos que ter un salario digno", coment

El sindicalista explicó que Galicia continúa siendo la comunidad autónoma "que menos cobra" por litro de leche. "En Lugo deixaronse de cobrar doce millóns de euros con respecto ao resto de España debido á diferenza de prezo. Hai que ter en conta que continuamos a perder o 5% das explotacións cada ano e as condicións cambiarían moito se os prezos se equipararan. Seguro que a redución non sería tan elevada", aseguró Pose.

"Se nos comparamos con Asturias, en Lugo deixáronse de gañar 38 millóns. E o dato é peor aínda se poñemos como referencia a media da Unión Europea, xa que nese caso, a diferenza é de 47 millónes de euros", comentó el miembro de UU. AA.

"Despois o Conselleiro comprometeuse a que haberá un aumento nos prezos. O que queremos e que a Administración autonómica medie nesta organización"

Pose indicó que la Administración y la industria están "no certo" cuando aseguran que hay "estabilidade". "O problema é que cando hai estabilidade mala no é precisamente bo para os produtores", comentó el responsable de servicios.

Óscar Pose confirmó la tendencia a la baja en el número de explotaciones gallegas, una cantidad que relacionó con las malas condiciones que atraviesan los productores. "En Galicia redúcense un 5% de explotacións cada ano. Actualmente rondamos as 7.600, cando hai non tanto tempo a cantidade era moi superior", explicó.

PAQUETE DE MEDIDAS. El responsable de servicios de Unións Agrarias aseguró que el sindicato ha elaborado un paquete de medidas de cara a 2019 con las que intentará mejorar el rendimiento del trabajo en las explotaciones lácteas. Las medidas giran en torno a tres peticiones: una al Ministerio, otra a la Administración autonómica y una tercera a la industria.

"Por unha parte, está que o Ministerio obrigue a que ningunha industria poida negociar cun gandeiro que estea nunha organización de produtores e que teña que negociar coa organización, polo que non vai poder amenazar a cada produtor con non recollerlle o leite", explicó Pose.

"Despois o Conselleiro comprometeuse a que haberá un aumento nos prezos. O que queremos e que a Administración autonómica medie nesta organización. Ao mesmo tempo, tempos que recordar que de cada 100 litros, 56 se industrializan fóra de Galicia, polo que necesitamos un apoio á industralización rexional. E a terceira vía é reunirse coas distribuidoras para revertir o acordo ao que se chegou no ano 2015. Daquela acordouse pagar dous céntimos por cada litro de leite galego, pero este incremento acabou sen ser aboado aos gandeiros cuns procesos que aínda non se resolveron. Polo tanto, o que imos requerir é que, como en Francia, se condicione o suministro a que haxa un incremento no prezo, en lugar de esa bonificación de dous céntimos", explicó Óscar Pose.