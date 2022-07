El calor no da tregua: alerta amarilla este domingo en el sur de la provincia

MeteoGalicia mantiene este domingo en alerta naranja, por temperaturas máximas de "39 graos ou máis", la zona del Miño en Ourense y la de Valdeorras. Un nivel por debajo, en amarillo, estarán el sur de Lugo y Ourense y el noroeste de esta última provincia, ya que se aguarda que se superen los 36 grados.

La previsión para la jornada contempla que las temperaturas continúen ascendiendo en el interior, pero bajarán en el litoral oeste. Así, se esperan bancos de niebla en el interior e intervalos de nubes bajas en el norte de la provincia de Lugo a primera hora y cielos despejados en el resto.

Para Lugo capital se esperan máximas de 34 grados y tan solo A Coruña, de entre las siete ciudades, quedaría por debajo de 30.

Y la situación parece que se prolongará también a lo largo de la semana. La previsión mensual de Aemet augura que, en la semana del 11 al 17 de julio podrán superarse los 40 grados "en los valles de grandes ríos del suroeste e interior de Galicia". Meteogalicia prevé ligeras bajadas de temperatura el domingo: un grado menos de máxima en Lugo

La playa focense de A Rapadoira. PALEO

Pantón rebasó este sábado los 38 grados y Lugo rozó los 33

La primera ola de calor de este verano en Galicia puso este sábado los mercurios por encima de los 40 grados en la provincia de Ourense, unas cotas que también se rozaron en el sur de Lugo, donde Pantón superó los 38, estableciendo el récord provincial. No obstante, no toda la comunidad gallega quedó aplastada por las temperaturas sofocantes: las máximas de A Mariña apenas superaron los 20 grados, lo que, con todo, no fue impedimento para ver algunas playas llenas, como la de A Rapadoira, en Foz. Es el primer golpe de una ola que continuará, incluso con algo más de fuerza, este domingo.

La Xunta había activado una alerta naranja por altas temperaturas en la zona del Miño en Ourense, así como un aviso amarillo en el suroeste de la provincia de A Coruña, las Rías Baixas, el Val Miñor, el sur de Lugo y el noroeste ourensano y la zona de Valdeorras. Unas estimaciones que se cumplieron, puesto que la ciudad de As Burgas tuvo el valor más alto de la jornada en Galicia al alcanzar los 41,2 grados pasadas las 17.00 horas, según recogió Meteogalicia. De hecho, también las estaciones de Arnoia y Leiro marcaron más de 40 grados a lo largo de la tarde y la de Castrelo de Miño se quedó a apenas cuatro décimas.

Bañistas en Lugo. VICTORIA RODRÍGUEZ

Tampoco estuvieron lejos en el sur lucense. Se llegó hasta los 38,1 grados en Pantón, a 37,4 en Monforte y 37,3 en Sober. El asfixiante calor vació el centro de la ciudad del Cabe en las primeras horas de la tarde. Entre las pocas personas que se dejaban ver por las calles, muchas, con traje de baño y capacho colgado del hombro, se dirigían a las instalaciones del Club Fluvial de Monforte, donde llevan días "desbordados", señaló un trabajador, que considera que "esto es solo el principio, porque en agosto irá a más". Además del acceso de los socios, como es habitual, están constatando que las altas temperaturas que se registran estos días llevan a muchas personas ajenas al Club Fluvial a acceder a sus instalaciones con bonos o entradas de un día.

Un surfista en Valdoviño. EFE

El calor también llenó de bañistas otros puntos de la Ribeira Sacra, como la playa de A Cova, en O Saviñao, donde hace unos días entró en funcionamiento una lanzadera desde Escairón para reducir las aglomeraciones, o la de San Clodio, en Ribas de Sil.

Mientras, en la capital provincial la máxima fue de 32,7 grados. La treintena también se rebasó en zonas de A Montaña. De esta manera, el punto discordante lo puso, como suele ser habitual, A Mariña. Allí las temperaturas fueron algo más frescas y apenas superaron los 20 grados. El sol, que invitó a la gente a acudir a las playas, no creó un ambiente sofocante al ir acompañado de una ligera brisa del nordeste.

En general, en gran parte del territorio gallego estuvo por encima de los 30 grados. Por ejemplo, en Vigo y su entorno, el mercurio estuvo al borde de los 35 grados, mientras que en A Coruña se quedó un grado por debajo.

En este contexto, la Consellería de Sanidade trasladó las recomendaciones habituales para evitar que el calor termine provocando secuelas físicas. Así pues, aconseja beber más líquido de lo habitual sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos, y evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té y las muy azucaradas. También es adecuado comer frutas y verduras y evitar las comidas copiosas. Respecto a la vestimenta, recomienda usar tejidos naturales, ropa ligera y holgada, de colores claros, sombreros, gafas de sol y cremas protectoras solares. El calzado ha de ser cómodo, fresco y que transpire.

En los momentos de calor más intenso, indica que se puede refrescar el cuerpo con una ducha o agua templada. Además, se procurará evitar aglomeraciones de personas en locales sin aire acondicionado. En el exterior, se evitará, en la medida de lo posible, las actividades a horas calurosas, se reducirá la actividad física, se buscarán sombras. Cuando se estacione el coche, no se deberá dejar en el interior ni a niños ni a personas mayores, ni ningún animal de compañía. Además, conviene no ir a la playa en las horas de máximo calor: el mediodía y a primeras horas de la tarde.

MÁXIMAS DE ESPAÑA. La temperatura máxima del país la marcó Coín, en Málaga, con 43,7 grados a las 18.40 horas de la tarde. También llegaron o superaron los 42 en Montoro (Córdoba), El Granado (Huelva) y en los ayuntamientos pacenses de Mérida y Badajoz.