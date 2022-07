El fuego se descontrola y desalojan varios núcleos, entre ellos Folgoso do Courel

El fuego ha obligado a desalojar varios núcleos habitados del sur de la provincia de Lugo, entre ellos la capitalidad municipal de Folgoso do Courel. Los incendios que asolan los municipios de O Courel, Quiroga y A Pobra do Brollón, lejos de quedar perimetrados este domingo, como apuntaba a mediodía el director xeral de Defensa do Monte, Ramón Recamán, se reactivaron a primera hora de la tarde, de tal forma que se decretó la situación de alerta 2 en las localidades de Parada de Montes, Domís y O Carballal, para luego extenderla hasta Salcedo, el núcleo con más habitantes de la zona.

Y es que, como señaló a este diario un vecino del lugar, "como o lume colla cara a o Alto do Home e baixe hacia Paramedela esto vai a ser un verdadeiro inferno, se non o é xa", declaró un conocido vecino de Salcedo conocido como Pepín, emigrado durante años en Francia, que tras hablar con él se disponía a montar, dijo, "un grupo de voluntarios para protexer as nosas casas".

Nada más hablar con este vecino de Salcedo saltaba una nueva alarma. Una situación dos en O Courel, con el desalojo de los habitantes de Touzón y Valdomir. Poco después, pasadas las siete de la tarde, también se desalojaba a los vecinos de la capitalidad municipal, Folgoso, así como a los de Santa Eufemia y a los de Leixazós.

En toda Galicia siguen activos una docena de focos que han arrasado 4.430 hectáreas, tras la extinción de un fuego y el control de varios durante la noche, según informa la Consellería do Medio Rural. Sumados los ya sofocados, la superficie afectada por las llamas en los últimos días supera las 4.600 hectáreas.

Fuegos con alerta en Lugo

La situación más preocupante continúa en los municipios lucenses de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, donde la Xunta mantiene activa la alerta por proximidad del fuego a núcleos habitados. En concreto, en Folgoso siguen activos tres incendios que se acercan ya a las 2.000 hectáreas calcinadas.

Mientras, en A Pobra do Brollón, la Administración autonómica mantiene decretada como medida preventiva la situación 2 en el incendio registrado en la parroquia de Saa, aunque Medio Rural informó el viernes de que el peligro para el núcleo de Busto había remitido.

Este incendio permanece activo desde las 20.37 horas de este jueves y afecta a una superficie provisional de 600 hectáreas —50 más que en el último parte de ofrecido por Medio Rural—. Hasta el momento se han movilizado para su control 3 técnicos, 19 agentes, 29 brigadas, 16 motobombas, 1 pala, 3 helicópteros y 4 aviones.

En el mismo municipio permanece activo desde las 21.14 horas del jueves otro incendio, en la misma parroquia de Saa, que según las últimas estimaciones ronda las 50 hectáreas provisionales. En su control han trabajado 1 agente, 1 brigada, 1 motobomba y 1 helicóptero.

Dos carreteras de la vía provincial lucense permanecen cortadas a su paso por la localidad de A Pobra de Brollón debido al polvo derivado por los incendios forestales.

En concreto, la carretera LU-P-5701 permanece cortada entre los ayuntamientos lucenses de A Pobra do Brollón y Folgoso do Courel, en concreto del kilómetro 0 al kilómetro 32, en ambos sentidos, debido a la dificultad para circular con motivo de los incendios que se registran en la zona, según ha informado la Dirección General de Tráfico.

Además, la DGT también ha señalado que se encuentra cortada, por los mismo motivos, la carretera LU-P-4710 a la altura de A Pobra do Brollón, durante tres kilómetros, en ambos sentidos de circulación.



Folgoso do Courel

En Folgoso do Courel sigue decretada la alerta por proximidad al núcleo habitado en el incendio registrado en la parroquia de Seceda, que se inició a las 1.40 horas del viernes, y que, según las últimas estimaciones provisionales, la superficie afectada se mantiene en 1.100 hectáreas.

El fuego está próximo al núcleo de Gamiz, en la parroquia de Santalla, ubicada en Samos, municipio limítrofe. En este incendio han trabajado un total de 16 agentes, 24 brigadas, 10 motobombas, 6 aviones y 4 helicópteros. También participa la Unidad Militar de Emergencias (Ume), que ha desplegado efectivos en la zona.

La alerta sigue también decretada en un incendio en la parroquia de Vilamor, también en Folgoso, donde las llamas están cerca del núcleo de Carballal. Este incendio empezó a las 20.42 horas de este jueves y se mantiene en 300 hectáreas quemadas, según las estimaciones provisionales. Combaten las llamas 6 técnicos, 18 agentes, 29 brigadas, 18 motobombas, 1 pala, 5 aviones y 3 helicópteros.

Otro fuego, el tercero de Folgoso, permanece activo en Vilamor. Empezó a las 20.25 horas de este jueves y, según las últimas estimaciones provisionales, la superficie afectada es de 500 hectáreas. En su control han trabajado hasta el momento 18 agentes, 24 brigadas, 19 motobombas, 1 pala, 1 unidad técnica de apoyo, 6 aviones y 6 helicópteros.

Mejora la situación en Quiroga

La Xunta ha dado por controlados dos de los incendios activos en el municipio lucense de Quiroga. Uno es el declarado en la parroquia de Outeiro, activo desde las 20.29 de este jueves. Según las últimas estimaciones afecta a una superficie de 250 hectáreas provisionales. Para su control se han movilizado 2 técnicos, 16 agentes, 16 brigadas, 13 motobombas, 2 palas, 4 aviones y 4 helicópteros.

Además, también ha dado por controlado otro incendio en el mismo municipio. En este caso en la parroquia de Nocedo, que se inició a las 11.42 horas de este viernes y que según las últimas mediciones sobre el terreno afecta a 15 hectáreas provisionales —en el anterior parte de la Xunta la superficie estimada era de 180 hectáreas—. Hasta el momento han trabajado en el 1 técnico, 8 agentes, 9 brigadas, 7 motobombas y 3 helicópteros

El fuego que permanece activo —desde las 12.42 horas de este viernes— afecta a la parroquia de Quiroga y ha calcinado 90 hectáreas. Para su control se movilizaron hasta ahora 1 técnico, 8 agentes, 20 brigadas, 13 motobombas, 2 aviones y 3 helicópteros.

Fuego en Palas

Sobre las 14.00 horas se originó un fuego en Palas de Rei, en las parroquias de Pambre y Cabanas, contra el que que a media tarde de este domingo se luchaba por aire y tierra. Vecinos de la zona criticaron la tardanza de la puesta en marcha del dispositivo.

Fuego en Palas de Rei. CEDIDA

#EnVídeo 📹 El fuego también afecta este domingo al norte de #Lugo, donde se ha declarado un incendio en Lieiro, en #Cervo. VÍDEO: JOSÉ Mª ÁLVEZ pic.twitter.com/smwW4PB8y5 — A Mariña El Progreso (@AMarina_EP) July 17, 2022

El conselleiro de Medio Rural, la alcaldesa de Triacastela y el delegado de la Xunta en Lugo, este domingo en el puesto de mando avanzado en A Pobra do Brollón. ELISEO TRIGO (Efe)

"Día para la esperanza"

Sobre el terreno, el conselleiro de Medio Rural ha vinculado el origen de los fuegos con la "tormenta seca" de la noche del jueves, con "más de 6.000 rayos" que "provocaron daños donde no hubo lluvia", pues ha asegurado que donde llovió, fue posible frenar los numerosos conatos.

Aunque el origen de los incendios está en los rayos, en un situación de "alta temperatura, viento y baja humedad", que hacen que se reproduzcan de forma sencilla, ha matizado que uno de ellos empezó por una chispa.

"Hoy es un día para la esperanza. Tenemos perimetrados la mayor parte de los incendios", ha explicado a los medios de comunicación. Si bien ha reconocido que "no están en fase de estabilización", sí están "cerca del control": "Los incendios no están avanzando y estamos trabajando para que en sus perímetros no haya reproducciones", ha proseguido.

Sobre los tres incendios con riesgo para núcleos poblados en la provincia de Lugo, uno en A Pobra do Brollón y otros dos en Folgoso do Courel, ha detallado que "en esas aldeas el peligro ya pasó" y "no hay ninguna posibilidad de que vuelva a reproducirse el fuego" contra esos núcleos.

Ha explicado que en la zona trabajan más de doscientas personas de los equipos contra incendios además de sesenta integrantes de la Unidad Militar de Emergencias y treinta medios aéreos, entre ellos uno llegado desde Zaragoza para ayudar.

El técnico Ramón Recamán ha aclarado que el 90% de los perímetros está cercado, por lo que espera que durante la jornada de este domingo estén todos los incendios estabilizados, aunque existe una importante dificultad por la orografía, con zonas de difícil acceso.

El alcalde de A Pobra do Brollón, José Luis Maceda, ha lamentado los fuegos, si bien ha celebrado que no se han producido daños personales, por lo que ahora ha emplazado a coordinar la labor de recuperación del monte.

Fuegos en Ourense

En Vilariño de Conso han ardido ya 160 hectáreas en la parroquia de Pradoalbar desde las 6.57 horas del viernes, con el incendio activo.

Carballeda de Valdeorras tiene estabilizado desde la madrugada del sábado al domingo el fuego que empezó el jueves en la parroquia de Riodolas, con 1.100 hectáreas afectadas hasta el momento.

Los vecinos de la parroquia de Candeda, en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras, han tenido que ser desalojados por la proximidad del fuego a núcleos de población, que ya ha quemado algunas viviendas.

Fuentes del operativo de extinción han explicado a Efe que el incendio, que permanecía estabilizado, se volvió a reactivar a causa del viento, acercándose a las casas e incluso ha llegado a alguna de ellas.

De hecho, la Consellería do Medio Rural ha confirmado que se ha solicitado la situación dos por la proximidad del fuego a las casas.

El incendio registrado en la parroquia de Riodolas, y que hasta el momento es uno de los más importantes de Galicia junto al declarado en Folgoso.

Mientras, en Ribadavia (Ourense) sigue controlado el incendio que ha calcinado 65 hectáreas en la parroquia homónima.

En Melón se extinguió en la noche del sábado el fuego que arrasó 63,6 hectáreas en la parroquia de Quins.

También ha quedado sofocado un incendio registrado a las 00.39 horas del viernes en Baiona, que obligó a desalojar ocho viviendas. Registrado en la parroquia de Baredo, ha afectado a 46 hectáreas arboladas.

Asimismo, en Cualedro (Ourense) quedó extinguido a última hora del viernes el incendio de la parroquia de A Xironda que empezó a las 19.03 horas de este jueves. Finalmente, afectó a 31 hectáreas de monte raso.

Fuegos en Pontevedra

Uno de los fuegos que están controlados es el que afecta a Rodeiro, que desde su inicio en la parroquia de Guillar a última hora de la tarde del jueves ha quemado 200 hectáreas. En él han trabajado 2 técnicos, 14 agentes, 39 brigadas, 24 motobombas, 3 palas y 2 helicópteros.

Medio centenar de rayos

El fenómeno meteorológico registrado en Galicia, llamado sistema convectivo de mesoescala, "una gran tormenta que afecta a una gran área geográfica", dejó un total de 52 incendios provocados por rayos entre las 20.00 horas del jueves y las 8.00 del viernes.

En ese marco temporal, hubo cuatro horas en la que se produjeron la mayoría de los incendios, 41 fuegos, entre las 20.00 horas del jueves y la medianoche.