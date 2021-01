El frío polar activa la alerta en toda la provincia salvo A Mariña con mínimas próximas a los -10

Toda Galicia, con la única excepción de la franja litoral de Lugo y A Coruña, está este miércoles en alerta amarilla por heladas hasta media mañana, con temperaturas mínimas que se moverán en torno a los cinco bajo cero y que en el sur de Ourense pueden llegar a los -10, lo que eleva el nivel de alerta en esa zona a naranja. De este modo, la nieve se mantendrá en las cotas altas, pero dará un respiro y dejará paso al hielo hasta que el fin de semana regrese el manto blanco con una nueva borrasca, llamada Filomena.

Esa combinación de hielo y nieve prevista para este miércoles y jueves dispara la preocupación en todo lo referido a las carreteras, que este martes ya registraron un importante reguero de incidencias, la mayoría relacionadas con salidas de vía por patinazos, aunque casi todas de carácter leve.

En el caso de Lugo, el dispositivo desplegado para la retirada de nieve y hielo en las carreteras de A Montaña se centró principalmente en la distribución de sal en las carreteras en previsión de la fuerte helada que ya se comenzó a sentir a primera hora de la noche. Todos los viales quedaron libres de nieve, tras las pequeñas precipitaciones registradas por la mañana.

"A estrada que vai para Lugo leva sal para parar un tren". Así de rotundo se mostró Víctor Lombardía, responsable de Protección Civil de A Fonsagrada. La situación estuvo controlada a lo largo de la jornada de este martes, "gracias al esfuerzo de las autoridades para abrir los 1.200 kilómetros de pistas municipales", según explicó el alcalde, Carlos López. La capa de nieve formada en los últimos días llega en algunas zonas a los cuarenta centímetros, sobre todo en el límite con Asturias, donde se registran problemas, pero no hay núcleos aislados. Una de las quitanieves se salió de la calzada sin consecuencias y ya la sacaron de la cuneta.

También trabajaron las máquinas en vías principales como la A- 8, cuyo paso más complejo fue en A Xesta y O Fiouco por la nieve, si bien no hubo problemas serios como los que sí registraron algunas vías secundarias del resto de la comunidad autónoma.

La nieve también volvió a caer por segundo día consecutivo en la capital lucense, aunque no llegó a cuajar como sí hizo en otros puntos de la provincia por encima de los 450-500 metros, donde se repitieron las estampas de los bosques y campos blancos y los niños y no tan niños jugando.

NOCHE GÉLIDA. La alerta activada en Galicia hasta media mañana de este miércoles se debe a las temperaturas gélidas que se esperan y que en la jornada de este martes ya alcanzaron valores a tener en cuenta. Carballeda de Valdeorras marcó la mínima de Galicia con -9,5; y no anduvieron muy lejos Cabeza de Manzaneda y Calvos de Randín, ambas con 9,1 bajo cero. En Verín el mercurio bajó a -8,1 grados. En el caso de Lugo, las mínimas fueron en el Alto do Poio (-7,1), O Cebreiro (-6,1), Alto do Faro (-6), Ancares (-5,1) y O Courel (-4,6).