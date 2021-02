La decisión de incluir al lobo en el listado de especies en régimen de especial protección, que provoca que automáticamente deje de ser considerada especie cinegética, ha propiciado un frente común en Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León del que forman parte tanto administraciones como ganaderos.

UNIÓNS AGRARIAS. Precisamente este martes, el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, ha pedido la intervención directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "dar marcha atrás" a la decisión de prohibir la caza del lobo, porque se trata de una "barbaridad" cuestionada por parte del propio Ejecutivo y por aquellas comunidades autónomas donde esta especie realmente tiene presencia.

En declaraciones a Efe, Roberto García, recordó que el propio Ministerio de Agricultura ha cuestionado la conveniencia de esta norma, que califica como una "aberración política", carente de base "técnica" y apoyada por "comunidades autónomas que nada tienen que ver con la realidad del lobo". García lamenta que el Gobierno haya tomado una decisión "política" solo "desde un punto de vista", sin hacer caso al que tienen agricultores y ganaderos sobre este asunto.

APLAZAMIENTO. Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han solicitado aplazar la reunión del grupo de trabajo sobre el lobo "hasta que no se aclaren las circunstancias e irregularidades" en la última reunión de la comisión estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad, celebrada el pasado 4 de febrero.



Así se lo ha comunicado la directora general de Patrimonio Natural del Gobierno gallego, Belén do Campo, al director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jorge Luis Marquínez, después de recibir un correo electrónico del comité de flora y fauna silvestre y del grupo de trabajo del lobo, con la convocatoria a una reunión técnica para mañana, miércoles, en base al cumplimiento de los acuerdos adoptados en la comisión estatal.



Las regiones al norte del río Duero, informa la Consellería de Medio Ambiente gallega en un comunicado, consideran que dicha resolución "es una propuesta, no un acuerdo, que no da por finalizado el procedimiento administrativo" y que, además, "presenta una serie de irregularidades que deben ser corregidas".



ASTURIAS. También este martes el Principado de Asturias confirmó que "impugnará" la decisión de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

"Vamos a trabajar de manera conjunta por responsabilidad, porque evidentemente tenemos que defender nuestras competencias autonómicas, pero sobre todo debemos defender los intereses del medio rural, de nuestras ganadería y de este equilibro que, en ausencia de planes de gestión, nos va a traer graves consecuencias", ha señalado Calvo.

Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León ya apuntaron la semana pasada que esa decisión supondría un "gravísimo" problema de gestión en estas cuatro autonomías, que albergan más del 95 por ciento de los lobos de España, rechazando el mismo jueves y de forma unánime la propuesta presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según estimaciones de la Xunta, el lobo se cobró en Galicia solo en 2020 la vida de 2.400 cabezas de ganado, de las que más de 700 eran vacas.