Foz pone en órbita un satélite y otras inocentadas lucenses de Todos los Santos

La tradición de las bromas de Todos los Santos ha ido decayendo en los medios de comunicación los últimos años, a la par que ha ido ganando fuerza en la web y, especialmente, en las redes sociales, donde han encontrado su nuevo hogar. A continuación, recopilamos algunas de estas inocentadas que han circulado este 28 de diciembre en la provincia de Lugo.

SARRIA. Hay tres que han destacado. La primera, que el Concello ofrecía una cata de vino gratuíta para todos los vecino y zumo de naranja para los niños.



Por su parte, la panadería Pallares anunciaba su cambio de actividad: a partir de ahora se convertirán en una peluquería canina.

Finalmente, el fotógrafo Marra publicaba una 'foto' en la que mostraba el resulto de una obras urgentes de acondicionamiento en la playa de O Chanto, que habría quedado así:

FOZ. El Ayuntamiento anunciaba este martes el lanzamiento del primer satélite que va a poner en órbita el Concello. "Está programado para o 30 de febreiro desde a plataforma en construción no Monte Cornería. Contará con cámaras de última xeración capaces de detectar deposicións de cans, vehículos mal estacionados e outras condutas incívicas". El nombre del satélite no es otro que Alfalfa, el sobrenombre del Rei do Entroido.

Además, también circuló una falsa noticia sobre un naufragio en Llas que estaba acompañada por esta foto de Moncho Lestegás:



RIBADEO. A Illa Pancha y As Catedrais han sido las protagonistas de algunos de los mejores montajes de la jornada.

GUITIRIZ. El cineasta Oliver Laxe parece tener ya un nuevo proyecto y se va a rodar en Guitiriz.

VILALBA. La Asociación de Veciños de Lanzós difundía un cartel anunciando una gran cena-baile de Fin de Año. El evento, en el que el maestro de ceremonias sería Abel Caballero, contaría con una cena gratuita a base de: vieiras gratinadas, cigalas, langostinos, percebes, rape en salsa... y, todo, amenizado por la París de Noia y la Panorama.

Por otra parte, el Racing Villalbés anunciaba este 28 el fichaje de Roberto Trashorras, emblemático jugador del Rayo Vallecano, como refuerzo. Es decir, Trashorras abandonaba su retiro para reforzar el equipo de 3ª RFEF.

Finalmente, un fotomontaje mostraba un presunto acto delictivo en la villa:

CASTRO DE REI. Una racha de viento, decía Julio Canto, "botou o chan a estatua do Sagrado Corazón no Monte da Escrita"

LUGO. En este caso hablaremos de la inocentada inversa, es decir, la inocentada que no fue. Nos referimos a una noticia dada hoy por nuestro periódico: Una lucense se encuentra un jabalí en el portal cuando salía del ascensor. Aunque más de un centenar de comentarios en redes sociales aplaudía la "creativa" inocentada de El Progreso, el caso es que la noticia es completamente real. El apellido de la vecina que sufrió este susto, Matanzas, llevó a muchos a pensar que era una broma. Les aseguramos que no lo es.