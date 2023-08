Foz y Barreiros apoyan la tasa turística y la Ribeira Sacra se plantea cobrar servicios

El debate sobre la creación de una tasa turística, planteada inicialmente por el Concello de Santiago, abre la puerta a su posible aplicación en la provincia de Lugo. El alcalde de Foz, Fran Cajoto (PSOE), y su homóloga de Barreiros, Ana Ermida (BNG), son partidarios de fijar este pequeño impuesto a las pernoctas, que iría de 1 a 4 euros por persona, o bien usar algún mecanismo de compensación por el gasto municipal en el mantenimiento de servicios ante una población que se multiplica en verano. Otros creen que gravar las pernoctas aún no es necesario, pero evalúan la necesidad de cobrar en el futuro por el uso de servicios o infraestructuras para su autofinanciación.

La gerente del Consorcio Turístico de la Ribeira Sacra, Alexandra Seara, y el regidor ribadense, Daniel Vega, coinciden en esta apreciación. La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, no ve con malos ojos la posibilidad de que la Xunta establezca esta carga impositiva, pero la descarta en Lugo por el momento. La de Viveiro, María Loureiro, no se plantea esta imposición.

La tasa turística, que ya está en vigor en otras comunidades españolas, tendría que ser autorizada por la Xunta de forma genérica, ya que los ayuntamientos no pueden crear tributos, y después aquellos donde la saturación tenga una especial incidencia decidirán si la aplican o no. Así lo explica el informe que hizo César García Novoa, catedrático de Derecho Tributario de la USC, para el Concello compostelano.

El turismo constituye una de las principales actividades económicas en Galicia, donde genera 6.400 millones de euros al año y el 11% del Producto Interior Bruto (PIB), pero exige la prestación de unos servicios acordes que a veces los ayuntamientos no pueden ofrecer porque carecen de recursos. Así lo entiende el regidor de Foz, que se posiciona con claridad a favor de esa tasa "como ferramenta que nos permita financiar o esforzo municipal para reforzar ou poñer en marcha diversos servizos no verán, como o socorrismo e a recollida de lixo. A superpoboación turística obriga a contratar a trinta persoas máis e ao sobreesforzo da plantilla. Existe unha presión sobre os espazos mediambientais e urbanos que temos que asumir sen axudas".

Cajoto demanda una mayor sensibilidad de la Administración autonómica hacia los ayuntamientos "á hora de conceder subvencións específicas para afrontar o problema da saturación estival. Do mesmo xeito que existen incentivos nas zonas afectadas pola dispersión poboacional, hai que establecer un baremo para os concellos con gran afluencia turística", dice. En este sentido cree que el pago de "dous ou tres euros máis por pernocta, que xa se aplica en Cataluña, non espantará a ninguén".

La regidora barreirense, Ana Ermida, recuerda que el volumen de visitantes "cuadriplica ou quintuplica o número de veciños, o cal obriga a unha continúa mellora infraestructuras básicas que son insuficientes e a contratar personal. Xérase unha situación lesiva para as arcas locais". Ermida ve "interesante" la aplicación de la tasa por pernocta, aunque admite que "tamén se poden estudar outras fórmulas para correxir este desequilibrio e garantir unha maior eficiencia".

Ana Ermida: "A taxa resolve unha situación lesiva para as arcas locais. Hai que correxir desequilibrios e garantir os servizos"

Los ayuntamientos, según Ana Ermida, se ven obligados a asumir "cada vez máis competencias impropias derivadas de normas autonómicas aprobadas nos últimos anos. No eido turístico, en Galicia deberíamos o seguir o exemplo de Cataluña e outras partes de Europa, donde se paga esa pequeña taxa para destinala de forma íntegra ao mantemento e mellora de servizos para veciños e turistas. Son cuestións que deben ser obxecto de planificación para atender o crecemento imparable do turismo".

Autofinanciar servicios

El Consorcio Turístico de Ribeira Sacra, que agrupa a municipios del sur de Lugo y el norte de Ourense, nunca valoró oficialmente la posibilidad de esta imposición, "aínda que é un tema que se pode abordar se fora necesario", explica su gerente.

Alexandra Seara no descarta que, a corto o medio plazo, se pueda cobrar por la prestación de determinados servicios como los microbuses lanzadera. "Agora son gratuítos, para fomentar o seu uso e porque están financiados a través su programa de sostebilidade, pero no futuro teremos que analizar se cobramos por utilizalos para autofinaciar os seus custos. O mesmo pode suceder no caso da creación de aparcamentos disuasorios en lugares de interese", aclara la gerente del Consorcio.

Alexandra Seara: "Non hai que descartar que nun futuro haxa que pagar polo uso de servizos para autofinanciar os seus custos"

Daniel Vega no considera urgente la creación de una tasa turística, "un debate que debería ser obxecto dun amplo consenso, tanto por parte da corporación como entre distintas administracións". Sí defiende el cobro por acceder al futuro aparcamiento de la playa de As Catedrais, que será cofinanciado por Xunta y Concello. "Así cubriríamos a aportación municipal e o seu coidado", dijo el regidor ribadense.

María Loureiro está abierta a estudiar "as posibles vantaxes e inconvintes desta taxa", pero precisa que ni el gobierno de Viveiro ni otros grupos plantearon esta medida.

Fran Cajoto: "Contratamos trinta persoas de verán para atender o turismo, ao que se suma a presión sobre espazos verdes e urbáns"

Empresarios

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl) y de la federación gallega, Cheché Real, aseguró que este colectivo "non ten ningún problema para participar nunha mesa de traballo e ver de que xeito pode reverter unha taxa deste tipo no propio sector e na mellora de infraestruturas que este esixe".

Real precisó que "de entrada estou a favor. Non me parece unha carga impositiva desorbitada, pero haberá que evaluar opinións para chegar a un acordo entre as distintas administracións implicadas".

Cheché Real: "De entrada estou a favor da taxa, non é unha carga desorbitada, pero hai que dialogar"

El responsable de la Apehl recalcó que es competencia de la Xunta crear el marco legal que permita a los ayuntamientos hacer frente a los gastos que generan la llegada de grandes cantidades de visitantes, "polo que é necesario un entendemento". También matizó que en el caso de la provincia "esta taxa sería aplicable en poucos lugares. Aínda hai una notable capacidade de crecemento, coa excepción da saturación dalgúns concellos costeiros".

Cheché Real insistió en que el turismo cambió mucho en los últimos 15 años. "Temos que seguir traballando na sostenibilidade, no aumento de gasto por visitante e no incremento de pernoctas. Experimentamos un gran crecemento despois da pandemia, pero somos conscientes do risco de que se free o consumo", subrayó.

Rubén Lois González: "Hai que empezar o proceso en Santiago e valorar o caso doutros concellos saturados"

Rubén Lois González, catedrático de Xeografía na USC e exdirector xeral de Turismo na Xunta bipartita, móstrase partidario da aplicación dunha taxa turística, "que debe desenvolverse cun consenso amplo" entre a Xunta, que tería que crear este imposto, os concellos interesados e o sector afectado.



Por que razóns defende a creación desta taxa?

Moitas cidades ou territorios reciben un número de viaxeiros moi superior ao de persoas censadas, criterio polo cal eses concellos reciben financiamento do Estado. O turismo é beneficioso e xera moita actividade económica, pero tamén implica que unha cidade como Santiago, con 97.000 veciños empadroados, poida ter estes días 250.000 visitantes. O esforzo de recollida de lixo ou o desgaste do equipamento urbano é moi superior ao de outros lugares. Hai que evitar este desaxuste que provoca a saturación polo aumento de poboación en periodo vacacional a través dalgún mecanismo financeiro ou tributo corrector.



Ademais da taxa poderían existir outras alternativas?

A Xunta podería declarar concellos de especial impacto turístico para que perciban fondos suplementarios. Outra solución é a taxa, consistente en cobrar unha cantidade pequena, de 2 a 2,50 euros por pernocta co fin de recadar eses fondos que se destinarían exclusivamente á reposición e mellora das infraestruturas medioambientais e viarias castigadas pola presión turística ou para facer fronte a gastos correntes do concello derivados da superpoboación. As pernoctas serían tanto de establecementos hosteleiros como de apartamentos turísticos, sobre os que é obrigado exercer un maior control e facer un censo axustado á realidade.



Onde se está aplicando este imposto?

Temos casos cercanos como Porto ou Barcelona e boa parte dos concellos da súa contorna, París ou Roma. Os grandes destinos urbanos de Europa contan con esta taxa. Hai que explicar moi ben a súa finalidade e deixar claro que a recadación só terá como finalidade concreta a mellora da vida cidadá.



Ve necesario fixar esta tributación nalgún lugar da provincia de Lugo?

A taxa non ten sentido en pequenas cidades nas que non hai un proceso de turistificación forte. Esta cuestión en Galicia está moi centrada en Santiago. En Lugo poderíase abrir o debate en casos puntuais, en concellos da Mariña como Barreiros ou Foz que poden demandar algún tipo de apoio. O lóxico é comezar por Santiago e dar paso despois aos municipios nos que o turismo ten unha notable incidencia.



Este proceso obriga ao diálogo entre administracións.

A Xunta está empeñada en traer máis turistas a Galicia, pero obvia un debate que aquí xa chega tarde. Hai zonas saturadas nas que se debe asegurar un correcto mantemento, do mesmo xeito que se deseñan mecanismos para a protección de espazos con elevada carga turística como a praia das Catedrais de Ribadeo.