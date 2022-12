El resto de la provincia se consuela con pedreas y terminaciones

El sorteo de la Lotería de Navidad que este jueves hizo llorar de alegría a toda A Fonsagrada dejó pocos regalos en el resto de la provincia de Lugo.

SARRIA ► La Unión reparte de pedrea 75.000 euros

El número 82.687 le dio este jueves un alegría a la sociedad cultural y recreativa La Unión de Sarria, que repartió 75.000 euros entre socios y vecinos con una pedrea. La centenaria entidad vendió 750 décimos de este número, adquirido en la administración de lotería Alecrín Dourado de la villa. "Estamos moi contentos por dar este pellizco", afirmó el presidente de La Unión, José Quiñoá, quien dijo que está muy repartido porque no solo se vendió en estas instalaciones, sino que un socio se encargó de ofrecerlo por la localidad.

La lotera de la administración de Sarria, María José García, explicó que también tienen 100 euros los números del colegio de La Asunción (21.674) y el club de tiro San Juan (4.005), entre otros décimos vendidos en ventanilla.

La suerte sonrió, además, al concello de Paradela, donde la comisión de fiestas de la Virgen de los Dolores, formada por tres autónomos, distribuyó 410 décimos del 5.974, comprado en Monforte y agraciado con una pedrea, de forma que repartió 41.000 euros.

Por su parte, la asociación cultural y juvenil Castro de Rei de Lemos volvió a resultar afortunada gracias al 1.950, el número que juega desde hace al menos 25 años y que ya en otras ocasiones le dejó un buen sabor de boca. Antonio López, presidente del colectivo, comenta que vendieron 5.600 euros en participaciones (33.600 euros en premios) de este número, que les mandan desde Barcelona y que se corresponde con el año de nacimiento del primer socio de la entidad.

A CHAIRA ► La suerte fue esquiva por poco

Sin suerte pero con acercamientos y pedreas. Puede ser el resumen perfecto de lo que deparó en Terra Chá y en los alrededores el sorteo de Navidad, que este año no quiso acercar su magia a los concellos chairegos.

Y es que la suerte fue esquiva, y de qué manera, aunque con acercamientos curiosos. "Vendimos series do 5.390, do 5.590, do 4.490 e do 5.400, a un número do gordo", explicaba Pablo Vilasuso, de la administración de loterías El Milenio de Oro de Guitiriz, lamentándose por quedarse tan cerca.

Uno de los portadores de ese 5.390 fue Diego Castro, vecino guitiricense que indicaba que "cheguei de cortar o pelo, púxenme a comprobar os décimos e dinme conta de que me quedara a un só número".

Las pedreas sí fueron protagonistas, dejando dinero en el CD As Pontes, en la comisión de fiestas de Goá, Casa Gaibor o en la asociación de vecinos Xente de Xustás, entre muchos otros afortunados.

RIBEIRA SACRA ► Un puñado de euros de los comerciantes

La alegría no corrió por ninguna calle de las villas de la Ribeira Sacra. El sorteo de Navidad solamente dejó esas pedreas, de cinco o seis euros al décimo, que solo sirven para reconfortar los ánimos de los menos ambiciosos.

Un socio del CCU. EP

Poca suerte, pero a pesar de todo, repartida. El Centro Comercial Urbano (CCU) de Monforte puso a la venta 96 talones con 25 papeletas cada uno al precio de 2,50 euros cada una. Su número, el 51.874, fue agraciado con una pedrea. El caso es que todas esas participaciones fueron vendidas en los comercios adscritos.

Este jueves, el gerente del CCU, Ángel Folgueira, indicó que se pueden cobrar desde este viernes en la administración El Pleno, la que está situada en el barrio de A Estación.

Otras pedreas destacadas por el número de personas a las que llegaron fueron gracias al número que vendió el Club Natación Monforte y el repartido por la farmacia situada entre las calles Ourense y Teceláns; pero también la que logró el número vendido por el instituto de enseñanza secundaria A Pinguela, aunque en este caso solo fue cinco euros, pues la participación era de uno.

En las administraciones de lotería de Monforte era en la tarde del jueves momento de recuento. En algunas tuvieron tiempo para decir que hay bastante pedreas, como en el caso de algunos números pertenecientes a grupos de amigos y pandillas grandes.

Si estos están contentos, otros a los que les cayó mucho menos, como ha sido el caso la comunidad educativa del colegio de O Courel, tener el reintegro fue todo un éxito porque el dinero va a una excursión escolar.