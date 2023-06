A fonsagradina Sarai López xógase este venres o pase ás semifinais de Recantos

A recanteira fonsagradina Sarai López Morado regresa este viernes ao escenario do Luar, da TVG, co obxectivo de clasificarse para as semifinais do concurso Recantos.

A súa actuación será a partir das 00.30 horas. Nesta ocasión, na sección de canción individual defenderá o tema Soños rotos, de La Quinta Estación, mentres que en dúo cantará Un groliño de champaña, versión de Juan Pardo do tema de Los Brincos Un sorbito de Champagne.

Sarai López, que se prepara na escola de canto Lourdes Santos de Lugo, afirma que está a vivir estes días "nunha nube, porque nunca pensara en chegar a unha fase tan avanzada do programa".

Esta é a última vez que o público poderá apoiar os seus intérpretes favoritos. Poderase votar por Sarai no 988.60.06.81; mandando un whatsapp coa mensaxe Voto Sarai ao 661.39.84.40; ou a través das páxinas oficiais de Luar en Twitter e Facebook.