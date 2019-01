La joven fonsagradina Bibiana Regueiro Fernández, miembro del equipo de investigación en psicología educativa (Giped) de la Universidade de A Coruña, obtuvo el título de doctora cum laude por una tesis sobre los deberes escolares en la educación secundaria. Recibió además una mención honorífica internacional, pues la investigadora completó su formación en universidades de EE.UU, Alemania y Portugal.

"É un enorme orgullo acadar a máis alta distinción na miña especialidade", explica la recién galardonada. Tras más de un lustro de estudio, su trabajo concluye que las tareas escolares son necesarias, pero sería preciso replantearlas incidiendo en la motivación de los alumnos para lograr resultados óptimos. "Os resultados da miña tese demostran o deterioro progresivo da motivación conforme avanzan os cursos. Os deberes son máis vistos como unha imposición dos mestres que hai que realizar para obter unha boa nota que como unha actividade motivadora, útil e favorecedora de aprendizaxes profundas e significativas", precisa.

El estudio estuvo dirigido por los prestigiosos investigadores Antonio Valle y José Carlos Núñez y salió publicado en varias revistas internacionales.

EXTENSA FORMACIÓN. Con solo 32 años, esta joven del lugar fonsagradino de Vilardongo es licenciada en Maxisterio por el campus de Lugo de la USC y en Psicopedagoxía por la misma universidad, en el campus compostelano.

Realizó, además, un máster en esta última especialidad en A Coruña y otro en Política en Madrid. Formó parte también de un voluntariado en Honduras en colaboración con una ONG para implantar un programa de motivación entre el alumnado, una experiencia "moi emotiva", que reconoce que le dejó huella. "A taxa de abandono escolar neses países é bastante elevada, por iso levamos un plan pioneiro para tratar de poñerlle solución. Foron semanas de enorme aprendizaxe, pero difíciles", recuerda.

Pese a su extensa formación académica reconoce que siendo niña no era buena estudiante. "Cando rematei primaria dinme conta de que tiña que formarme para labrarme un futuro. Veño dunha familia humilde e síntome orgullosa de demostrar que non hai nada imposible se hai esforzo e dedicación", recalca. Se define como amante de su tierra y pese a que estuvo en varios países dice que "sempre saquei tempo para ir á miña casa. Son moi familiar".

Actualmente, Bibiana Regueiro es miembro del grupo de investigación Giped, donde compagina sus dos pasiones: la psicología y la educación. En cuanto al futuro, no descarta seguir formándose en el extranjero, pues "en España os doutores non temos o recoñecemento que merecemos". "A miña experiencia fóra demostroume que en calquera outro país o traballo dos investigadores está moito máis valorado. Hai que ter en conta que esta é a maior titulación universitaria posible e é unha mágoa que os mozos teñamos que abandonar o noso país porque non nos valoran", defiende.