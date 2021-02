A Fonsagrada se une a la plataforma que defiende el eucalipto nitens

Propietarios de A Fonsagrada se unirán a la plataforma de montes de Castroverde y Baralla, que agrupa a un millar de vecinos de ambos municipios, con el fin de defender el derecho a plantar eucalipto nitens en sus terrenos. La abogada fonsagradina Marisol Sierra contactó con más de cuarenta vecinos que le confirmaron su interés en integrarse en este colectivo y ya transmitió esta petición a los portavoces de la plataforma. "Non tería sentido facer unha asociación local. É mellor sumarse a un grupo amplo e representativo que se faga eco dos nosos dereitos ante unha decisión que nos discrimina", afirma Sierra.

Esta letrada reclama que se apliquen "criterios uniformes, xa que a Xunta permite prantar libremente nalgúns concellos e marxina cunha prohibición total a outros cercanos, como é o caso da Fonsagrada, sen ningunha razón obsectiva".

Sierra considera que se deberían permitir los cultivos de nitens, "sempre dun xeito proporcionado e respectando a biodiversidade, cousa que se está a dar na Fonsagrada, onde hai moi pouco eucalipto. O que tería que facer a Xunta é ordenar o territorio e non trazar liñas imaxinarias de xeito xenérico, que dividen en dous Galicia, e que non teñen en conta as peculiaridades de cada concello".

RENTABILIDAD. Marisol Sierra destaca que el eucalipto nitens ofrece "unha maior rendabilidade que outras especies, polo que é lóxico que desperte o interese dos propietarios. A súa prantación supón unha a achega económica cada certo tempo, que en moitos casos serve para o mantenemento das casas das aldeas". En su opinión, aunque desde las administraciones se habla de la promoción de las zonas rurales, "neste caso está vulnerando o dereito dos seus veciños a utilizar as nosas terras como calquera outro propietario".



Estos dueños de montes fonsagradinos recabarán el apoyo de los grupos políticos municipales a sus reivindicaciones, como ya se hizo en Castroverde y Baralla. En O Cádavo hubo contactos entre vecinos para sumarse a esta plataforma, pero aún no se adoptó ninguna decisión conjunta.