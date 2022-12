A Foliada da Fonsagrada arranca con ruta e talleres

A Fonsagrada vive os seus días grandes de música, tradición e cultura da man da Foliada, o evento organizado pola asociación Petapouco e a Destempo co patrocinio do Concello, a área de Cultura da Deputación, a Xunta, a Anpa do colexio e cervexas Píntega.

Arrancou onte e fíxoo cun concorrido roteiro polas montañas que levou aos arredor de 20 participantes a coñecer espazos tan singulares como o Mazo da Porteliña, e continuou co obradoiro de empalletado, impartido por Pepe Vaamonde, e o de baile dos Ancares, de Artur Puga e Martín Mondragón, no local de Antaruxas e Sorteiros. A butelada popular puxo o broche de ouro á primeira xornada e recargou de forzas aos presentes, que desfrutarán este venres do día grande.

A xornada comezará ás 12.00 horas co teatro infantil de Montse Rivera e Xabier Iglesias, que representarán a historia de "María Balteira, a bailadora primeira". Dúas horas despois será a quenda da sesión vermú con Pansenfron, que animará as rúas da vila e servirá de preludio para a presentación oficial da Foliada (18.00 horas, no consistorio) coa mestura de rap e pop que traen o dúo Clo Plas.

O gaiteiro Xoán Carlos Rilo presentará unha hora despois e no mesmo espazo o seu novo disco, O ronsel do meu sentir, e a música continuará a partir das 21.30 horas con concertos de Comando Curuxás, De Ninghures e Ailá. Para este sábado quedan a feira de artesanía, os cantos de taberna, o obradoiro de baile de Miguel Pardo e a música de Algaire, a Banda das Crechas e Terrae.