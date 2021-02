El fiscal estudia una decena de negativas a vacunar a familiares en la provincia

La Fiscalía de Lugo ha decidido llevar ante el juez el caso de la usuaria de la residencia de mayores de Ribadeo que no ha podido ser vacunada por la negativa de un familiar. Es, de hecho, el mismo procedimiento que se ha seguido y se seguirá con los alrededor de diez casos similares de los que ha tenido noticia hasta ahora en la provincia, según advirtió el fiscal jefe, Roberto Brezmes.

El caso de Ribadeo fue puesto en conocimiento de la Fiscalía por la Diputación de Lugo, titular de la residencia. El presidente de la institución provincial, José Tomé, confirmó el jueves que cuando se tuvo conocimiento de "que había un familiar directo que no quería" que una usuaria de la residencia de Ribadeo recibiera la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19, se trasladó el hecho a la Fiscalía con el objetivo de "que promueva las acciones judiciales que sean pertinentes" para que complete el proceso. Tomé puntualizó que desde el gobierno provincial se "busca proteger a todos los residentes y trabajadores de las residencias, y por tanto, que no haya ninguna posibilidad de contagio en estos centros". Además, adelantó que en las cinco residencias gestionadas por la Diputación "que afortunadamente no se ha registrado ningún caso" de covid. Tomé reconoció que la negativa de ese familiar a que pusieran la vacuna a la anciana "nos pilló por sorpresa, y lo que hicimos fue poner en marcha los mecanismos para que nos autorice la Justicia a vacunar a esa persona".

PROCEDIMIENTO. Ese mecanismo ya estaba totalmente previsto, e incluso acordado entre todas las Fiscalías de Galicia, explicó el fiscal Brezmes. El propio jefe de la Fiscalía lucense se puso desde el principio de la pandemia en contacto con los responsables de todos los centros de mayores de la provincia para abrir canales de comunicación directos y estar al tanto de cada circunstancia.

Fruto de esas comunicaciones e indicaciones establecidas, sobre la mesa de los fiscales lucenses se han puesto directamente al menos cuatro denuncias por familiares que se oponen a que ancianos sean vacunados, más otras tantas que han sido denunciadas directamente en los juzgados correspondientes y sobre las que la Fiscalía está ya actuando. En total, los casos rondan la decena.

En la mayor parte de ellos se trata de familiares que tienen la custodia judicial de la persona afectada porque esta ha sido incapacitada, aunque también se da este problema con personas que, sin haber sido incapacitadas legalmente, se encuentran en la actualidad en un estado que no les permite comprender la situación o tomar decisiones.

En cualquier caso, detalla Roberto Brezmes, se reclama a la residencia en cuestión todo el historial del paciente e informe del médico responsable sobre sus patologías y la situación de lucidez en la que se encuentra. Son en este caso fundamentales "datos como si otras veces se le ha vacunado de la gripe o no, para saber si la oposición del familiar es contra esta vacuna o contra todas" o si realmente hay alguna contraindicación médica en ese caso en particular, como alguna dolencia anterior o alergias.

CRITERIO FORENSE. Una vez incoadas las diligencias y con todos los datos en su poder, si se mantiene la negativa "el caso se envía al juzgado de Primera Instancia, porque hemos considerado que es más seguro para todos, y sobre todo para la persona afectada, que lo vea un juez". Eso sí, todos los procedimientos van acompañados por la petición de la Fiscalía de que la persona sea vista por un perito forense, "cuyo criterio tiene para nosotros mucho peso. Si se detectan contraindicaciones para que no se vacuna, vale, pero si no la opinión del familiar tiene sus límites", reconoce Brezmes.

Este proceso tiene, en su opinión, la ventaja de que todos los actores pueden ser escuchados —"incluso la persona incapacitada, porque puede haber casos en los que no pueda tomar decisiones de algún tipo pero sí otras"—, así como que el caso sea visto por el juzgado que tramitó su incapacitación y que conoce el asunto.

El fiscal jefe también rechaza que este procedimiento pueda suponer un riesgo al implicar que se retrase la vacunación, "porque la conclusión de las Fiscalías de Galicia es que no se trata de un tema urgente, no tiene sentido llevarlo así. Mientras se pueden poner otras medidas para evitar el riesgo de contagio, y es mucho mejor hacer bien los trámites y que las decisiones sean sólidas para evitar luego problemas". De todas formas, la voluntad firme de la Justicia es actuar en favor de la persona afectada.

FALSO POSITIVO. En el caso de la anciana de Ribadeo, la Diputación informó de que esta usuaria había dado positivo en un cribado del Sergas, pero, posteriormente, en una segunda prueba promovida por la institución provincial dio negativo, por lo que podría ser "un falso positivo". Aún así, tanto ella como su compañera de habitación permanecen aisladas y se ha pedido al Sergas una segunda PCR.

Feijóo: "Esnecesario para proteger su vida"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reclamóun marco normativo expreso sobre la pandemia, para evitar situaciones como la de una usuaria de una residencia pública de Ribadeo que no recibió la segunda dosis de la vacuna por negativa expresa de uno de sus familiares.



"Tenemos que acudir a un juez para solicitar la vacunación de esta persona porque entendemos que es necesario para proteger su vida, la seguridad de las personas que la cuidan, y la del conjunto de la sociedad", comentó el presidente autonómico sobreeste caso.