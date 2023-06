Fincas rústicas de 7 concellos lucenses pasarán a tributar un Ibi de urbanas

La sede electrónica del Catastro publicó con fecha del pasado lunes un edicto de regularización catastral en siete ayuntamientos de la provincia. Este procedimiento supondrá que los propietarios afectados por esta orden pasarán a pagar un Ibi urbano por fincas que hasta ahora eran consideradas como rústicas.

Este cambio, que en su momento ya generó una gran polémica en el concello de Sarria, afecta ahora a propiedades situadas en los municipios de A Pastoriza, Baralla, Cervantes, Folgoso do Courel, Láncara, Trabada y Vilalba.

Este proceso catastral, que responde a la denominación de simplificado de valoración colectiva, no solo hará que los afectados tengan que hacer frente a un Ibi más alto por sus predios sino que también se aplica de manera retroactiva, por lo que deberán abonar los últimos cuatro años.

Solo en el municipio de Baralla las parcelas afectadas por este procedimiento suman un total de 2.505, una cifra muy semejante a la que se daría en los otros concellos en los que se llevará a cabo esta regularización. En todo caso, los titulares de fincas pueden consultar en la web del Catastro si su propiedad está afectada. De ser así, todavía tienen de plazo esta próxima semana para poder presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Alegaciones. Estas se pueden presentar por escrito a través del registro administrativo y también telemáticamente en la sede electrónica del Catastro, dentro de la sección Escritos por Discrepancias coa Descrición Catastral e Documentos Xenéricos. Otra posibilidad es acudir presencialmente a la gerencia provincial del Catastro, en la Rúa do Teatro, 4 de Lugo. Para ello, es necesario solicitar cita previa llamando a los teléfonos 913.87.45.50 o 902.37.36.35.

Aunque la repercusión de estos cambios dependerá de las normas urbanísticas que tengan en vigor cada uno de los ayuntamientos afectados, en el caso del de Baralla, estas corresponden a una normativa del año 1986.

Esta circunstancia no solo hace que la información sobre algunos de estos núcleos rurales esté totalmente desactualizada, al estar alguno de ellos incluso deshabitado, sino que este cambio del valor catastral "afecta tamén a terreos onde hai elementos patrimoniais protexidos, valores ecolóxicos ou infraestruturas viarias", según destaca Eduardo Álvarez González, vecino de Penarrubia, uno de los núcleos afectados en Baralla.

Este vecino también alerta sobre la "ausencia de rigor" de la planimetría utilizada en su municipio. Destaca, en este sentido, que la normativa para los planeamientos de delimitación de suelo urbano establece una escala de 1:2.000, "mentres que a que se utilizou para as normas subsidiarias de Baralla foi a de 1:10.000, que non é, nin moito menos, a adecuada para facer este tipo de delimitacións". En este sentido, Eduardo Álvarez también llama la atención sobre el hecho de que se quiera hacer pagar como urbanas unas fincas que no tienen ningún tipo de servicio, "como traída de augas ou alcantarillado, que sería o mínimo esixible".

Crítica del BNG. El BNG de Baralla también se muestra crítico con esta situación y culpa al gobierno local del PP por "manter o PXOM nun caixón e non delimitar con rigor os núcleos rurais". Los nacionalistas critican que aunque la aprobación inicial del PXOM data de hace diez años, en este último mandato "o alcalde non fixo nada neste tema", por lo que "agora serán os veciños os que teñan que pagar esa desidia e desinterese cunha suba da contribución".