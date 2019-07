El Festival do Viño dejó con buen sabor de boca a Concello y bodegas

La tercera edición del Festival do Viño da Ribeira Sacra terminó ayer con buenas sensaciones, según apuntaron organizadores y participantes. El alcalde de Monforte, José Tomé, señaló que se encargará un estudio para conocer el impacto de esta cita y el retorno que representa en la economía local.

El regidor monfortino señaló que pretenden hacer "un estudo para ver que retorno ten esta inversión, porque a min paréceme unha inversión e non un gasto o que o Concello destina ao evento, vendo como estaba a cidade chea de xente, coas terrazas completas e sen habitacións libres na Ribeira Sacra. Isto é un síntoma do éxito que está tendo o festival e do que se beneficia toda a comarca, que é o que pretendemos", mostró satisfecho el regidor.

El alcalde resaltó el éxito del evento, y apuntó que "foi un Festival do Viño espectacular" por el número de visitantes, -15.000 personas-, la organización, las bodegas participantes y la presencia de alcaldes de otras zonas productoras y representantes institucionales.

Tomé apuntó que después del otoño se celebrará una reunión para "analizar todos aqueles aspectos a mellorar de cara á próxima edición, para organizala con tempo e facelo ben".

Además, Tomé indicó que esta iniciativa se toma, sobre todo, "para proxectala no exterior". En ese punto el regidor de Monforte apuntó que el festival pretende ser "un colofón á temporada do viño e no que pretendemos proxectarnos todos xuntos, como unha única marca".

Los bodegueros señalaron que la cita les permitió conocer a los clientes y valorar la aceptación del producto entre ellos

PRODUCTORES. Los bodegueros que participaron en esta edición también consideraron que fue un éxito

Quienes acudieron por primera vez señalaron que era una plataforma muy importante para darse a conocer, tanto a los consumidores como al sector en sí.

Los productores destacaron que la cita les había permitido "falar co cliente e ver a aceptación dos nosos viños no mercado". Asimismo, indicaron que los visitantes se interesaron por el proceso de elaboración de los vinos y las propias bodegas.

Los que acudieron en otras ediciones apuntaron que la mayor concentración se produjo durante la noche del sábado, cuando refrescaron las temperaturas, y a la hora del cierre, donde quedaba mucha gente degustando los vinos que se elaboran en la comarca.

En cuanto a los visitantes hubo una presencia destacada de americanos, franceses o ingleses "que xa viñan para catar os viños" apuntaron varios de los bodegueros presentes.