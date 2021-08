Ferreira de Pallares exalta su histórico cenobio con artesanía y gastronomía

Ferreira de Pallares recuperó su Feira de Artesanía y su comida popular. Fue un evento en formato reducido, "pero que era necesario facer, coas lóxicas restriccións. As celebracións en núcleos pequenos poden caer no esquecemento se pasan un tempo sen organizarse", explicó Carlos Vázquez, presidente de la Asociación de Amigos do Mosteiro de Pallares, que promueve este festejo enfocado hacia la promoción del histórico cenobio del municipio de Guntín.

La cita era también muy esperada por la docena de artesanos, que exhibieron variedad de oficios y calidad de su trabajo. En los puestos de cestería, telar, talla en madera y en piedra o herrería se hicieron demostraciones en directo. Hubo un punto de venta de pimientos de Mougán, símbolo gastronómico del municipio, y otro de miel.

El periodista Benigno Lázare presentó a la pregonera, Luz Abella García, presidenta de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer de Lugo (Aecc). Lázare recordó la doble vinculación de Abella con el municipio, "xa que a súa nai era de Lousada e pasou moitos veráns de infancia e xunventude alí e tamén en Ferreira". La pregonera estuvo acompañada en el acto por la alcaldesa de Guntín, María José Gómez, y el anterior regidor, Jesús Carreira.

Luz Abella revivió su infancia junto al monasterio de Ferreira, "cuando oí por primera vez la palabra sarcófago", Era tiempos en los que la cercana Fonte de Abaixo le parecía "un lugar alejado, el límite hasta donde podía ir sola".

Ante el monumental monasterio de Ferreira, Abella recalcó que la historia "es la obra viva de los hombres muertos, a los que de alguna manera mantenemos vivos al recordarlos". Al igual que el legado de los monjes negros se mantiene en el tiempo, la pregonera recalcó que el trabajo de los artesanos "es permanente. No cambia, sino que evoluciona y se adapta a las necesidades".

La jornada terminó con una comida popular, para 60 personas, en el claustro del monasterio, que sirvió de reencuentro a residentes con familiares que viven fuera. Este convite, con asistencia limitada y mesas separadas, rememora la que celebraba antaño en el lugar la Cofradía del Rosario, que vivió su época de máximo esplendor en el siglo XVIII, "Os cofrades reuníanse aquí o segundo domingo de agosto. Nunha ocasión xuntáronse 2.000 comensales, que degustaron reses, ovellas e grandes cantidades de peixe", comentó Carlos Vázquez.