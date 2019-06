Ferraz ratifica a Tomé en San Marcos, donde no seguirá Campos y Lugo tendrá diputada

LUGO. El alcalde de Monforte, José Tomé, ya es oficialmente el candidato del PSOE a la presidencia de la Diputación de Lugo, después de que el jueves la comisión federal de listas aprobara la propuesta del PSdeG, que prescinde del presidente en funciones, Darío Campos, y se incorporó a la concejala Ana González Abelleira por el partido judicial de Lugo.

En un principio estaba previsto que el lugar de González lo ocupara la exalcaldesa de O Incio, Laura Celeiro, pero la capital tendrá representante en la institución tras el acercamiento entre la alcaldesa, Lara Méndez, y el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, una vez que Álvaro Santos se apartó. Santos apoyaba a Campos y en un primer momento optaba a seguir como diputado, pero el lunes dimitió como secretario provincial, una vez que se evidenció que tanto él como su patrocinado se quedaban sin apoyos.

"Incorporamos á cidade no equipo provincial socialista porque os lucenses teñen o compromiso do PSdeG de que imos defender Lugo fronte ás políticas do PP e de Feijóo, que confrontou con todas as cidades galegas. Así se entende a incorporación de Ana González Abelleira, atendendo á petición que me fixo a alcaldesa de Lugo", afirmó el líder del PSdeG.

Los diputados que repiten son el primer teniente de alcalde de Láncara, Pablo Rivera, por el partido judicial de Lugo; la portavoz en Antas, Pilar García Porto, por Chantada, y la alcaldesa de Trabada, Mayra García, que había manifestado su deseo de centrarse en la labor municipal. García había sustituido en la Diputación a la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, en 2016, cuando la segunda dejó el acta para enfrentarse a un juicio por prevaricación urbanística, del que salió absuelta. Las dos volverán ahora a San Marcos.

Campos podría ver reconocida su labor en la Diputación en otro espacio político, como la comisión ejecutiva de la Fegamp, donde Tomé deja un puesto libre.Otros diputados que se incorporan son los alcaldes de Pedrafita, José Luis Raposo; de Castroverde, Xosé María Arias; de Xermade, Roberto García, y de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández.