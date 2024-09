Fernando Rois: "O papel do cazador é vital para regular poboacións"

Fernando Rois é presidente da Asociación de Tecores de Galicia (Ategal) e, previamente, foi durante 35 anos presidente da Asociación de Cazadores da Ulloa, entidade que recentemente lle brindou unha multitudinaria homenaxe en Palas de Rei. Foi un dos grandes impulsores da actividade da caza na Ulloa e presidiu o colectivo desta comarca durante 35 anos.

Como se sente tras a homenaxe que lle renderon hai uns días?

Pois a verdade é que estou inmensamente agradecido a todas as persoas que o fixeron posible e a todas as que asistiron. Foi, sen dúbida, un acto moi emotivo.

Vostede realmente non é da Ulloa, como xurdiu o seu vínculo con esta comarca?

O vínculo vén por parte da miña muller, que é de Palas de Rei e coa que casei hai 43 anos. Eu por aquel entón xa era cazador e propuxéronme ser presidente do coto Palacio do Rei, que foi o xerme do actual colectivo de cazadores da Ulloa, que presidín 35 anos.

Como evolucionou a actividade da caza ao longo deste tempo?

O máis evidente era que ao principio eran cotos privados e agora, cos tecores societarios, está todo moito máis regulado e esíxennos máis responsabilidades. Así, entre outras cousas, cada cinco anos temos que facer inventario das especies que haxa dentro do tecor, un plan anual das pezas que se poden cazar en cada tempada, ter os seguros ao día, etcétera. Tamén antes había moita máis caza menor e agora o que hai é máis caza maior.

A que se debe ese cambio?

O coello viuse moi minguado primeiro pola mixomatose e despois pola hemorraxia vírica. Iso uniuse ao crecemento doutras especies como o xabaril.

"Se só durante un ano non cazásemos xabarís, posiblemente nos quedariamos sen nada de agricultura"

Cre que aínda é posible recuperar a caza menor?

Coa lebre non hai tanto problema como co coello, pero si se está traballando para recuperar esta última especie. Hai unha liña de axudas para biótopos e estanse buscando solucións, a través de vacinas e outras fórmulas, para erradicar esas enfermidades que practicamente terminaron co coello en Galicia.

O problema co xabaril é, xustamente, o contrario ao haber sobrepoboación.

O papel do cazador é fundamental para a regulación das especies. Os tecores somos quen pagan os danos á agricultura ou os dos accidentes de tráfico que se provocan por atropelos. É necesario que a regulación da caza vaia en proporción á poboación da especie, porque imaxínese cal sería a situación se só durante un ano non cazásemos xabarís. Posiblemente nos quedariamos sen nada de agricultura.

Pasa algo semellante co lobo.

Evidentemente con esta especie vai haber un problema se non se levanta a veda. A este ritmo non só vai acabar co corzo ou o cervo, senón que rematará por atacar cans domésticos ou baixar ás cidades, como xa fai o xabaril, porque está claro que necesitará comer.

A pesar da alerta, o certo é que a caza hoxe en día non goza de boa imaxe.

Os cazadores estamos a ser vítimas dos ataques dos animalistas e non somos capaces de saber ben os motivos. Moitos destes críticos son urbanitas que non saben ir ao monte e queren promover lexislacións nos que os malos sempre son os cazadores. Fronte a eles, só podo dicir que son os cazadores os que preservan a biodiversidade do territorio e sempre de acordo cunha lexislación que se encarga de regular a actividade.

Tamén defende o papel dos cazadores como dinamizadores económicos do rural.

Desde o momento en que sae de caza, o cazador xa se pon a gastar, desde os lugares nos que comemos ou ao botar combustible ao vehículo. A caza move moito diñeiro e sen ela, o rural tería un futuro aínda máis complicado. Por eso penso que hai que facilitar a remuda xeracional que, hoxe en día, non se está producindo.