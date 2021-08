Ferido un motociclista que sufriu unha caída na LU-530, en Baleira

O piloto dunha motocicleta resultou ferido, en principio de carácter leve, ao perder o control do seu vehículo e sufrir unha caída cando circulaba pola estrada LU-530 (Lugo-A Fonsagrada) ao seu paso polo municipio de Baleira.

O sinistro ocorreu o sábado, ao redor das 16.10 horas, á altura do quilómetro 43 da mencionada vía.

Por causas que se descoñecen, o usuario da motocicleta, un modelo de media cilindrada, perdeu o control do seu vehículo e acabou caendo sobre o asfalto. Ao lugar do sinistro acudiu unha patrulla do Subsector de Tráfico da Garda Civil e persoal sanitario que se encargou de atender ao accidentado. En principio, as súas lesións parecían non revestir gravidade.