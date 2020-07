Ferida unha muller na Fonsagrada ao ser mordida por un can

Unha muller septuaxenaria resultou ferida onte ao ser mordida por un can en Ferreirous, na parroquia de Fonfría, no municipio de A Fonsagrada. Os servizos de emerxencia recibiron o aviso por parte dun particular en torno ás dez da mañá, e ata o lugar se trasladaron, ademais dos servizos sanitarios, unidades da Policía Local do municipio e de Protección Civil.

O can que atacou á muller non era seu, senón dun veciño. A ferida foi trasladada ao Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).