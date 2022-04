Las ferias del vino de Pantón y el queso de Friol, declaradas de interés turístico de Galicia

El Gobierno gallego ha aprobado este jueves el proyecto de acuerdo por el que se declaran fiestas de interés turístico de Galicia la Festa da Lamprea Seca de Arbo, la Festa da Malla Tradicional de Lalín, la Feira do Viño de Pantón y la Feira do Queixo de Friol e do Pan de Ousá.

El paso se da una vez examinadas las solicitudes y tras los trámites preceptivos.

Entre otros requisitos, se tienen en cuenta la singularidad, el valor cultural, el arraigo de la fiesta, la creatividad e innovación en la celebración del evento o la afluencia de visitantes.

La Feira do Queixo de Friol e Pan de Ousá se celebró hace apenas un mes en el municipio friolés, en lo que fue un auténtico éxito en el que las 59 queserías y cinco panaderías participantes despacharon unos 14.000 quesos y más de 4.000 panes.

La Feira do Viño de Pantón, por su parte, regresará en mayo tras dos años parados por la pandemia.