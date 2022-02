La FEMP apoya la propuesta de Tomé de dedicar fondos europeos a vías provinciales

La comisión de diputaciones de la FEMP acordó este lunes en León, a propuesta del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, reclamar que se dediquen fondos europeos a las carreteras provinciales.

En virtud de este acuerdo, tomado por consenso, la FEMP solicitará por carta al Ministerio de Transportes y a las comunidades autónomas que transfieran a las diputaciones el 15% de los recursos de la UE que gestionan —conseguidos por el Ejecutivo para la recuperación de la pandemia—, con el fin de destinarlos a la mejora de vías provinciales.

Durante la reunión en León, en la que participaron más de 30 presidentes de instituciones provinciales de toda España, se dio a conocer un informe elaborado por la FEMP sobre la red de infraestructuras de movilidad que gestionan y mantienen, que suman más de 68.000 kilómetros y tienen un coste superior a los 8.600 millones de euros.

Esta información fue recopilada para visibilizar ese esfuerzo que hacen las diputaciones para atender su red viaria, tanto presupuestario como en cuanto a personal, tras la propuesta en ese sentido que hizo Tomé en la anterior comisión de diputaciones, en septiembre en Almería.

Para Tomé, se trata de una cuestión "básica" para abordar el problema demográfico y atraer turismo. "Se queremos que a xente non se vaia do rural debe ter bos accesos, igual que se queremos que veña facer turismo. Non se trata de facer nin un quilómetro de estrada nova, senón de manter e mellorar as vías que temos para que a xente teña calidade de vida. Pódese chegar a dar o caso de que nunha aldea haxa banda ancha, e, sen embargo, dificultades para acceder ás vivendas", subrayó.