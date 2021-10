Falcatrueiros pon en marcha unha iniciativa para recadar fondos para La Palma

A asociación cultural Falcatrueiros de Monterroso vén de poñer en marcha unha iniciativa co obxectivo de recadar fondos para axudar aos veciños da illa da Palma que se viron afectados pola erupción do volcán.



Así, dispuxéronse caixas solidarias en distintos comercios colaboradores da localidade. Nestas huchas, os interesados poderán depositar os seus donativos. As persoas que colaboren recibirán a cambio un marcapáxinas a modo de agradecemento.



Todo o recadado farase público e a continuación ingresarase no número de conta habilitado polo Concello de Los Llanos de Aridane para xestionar as axudas que están a recibir desde distintos lugares do Estado.



Os establecementos que actualmente colaboran nesta iniciativa son Ferretería Pascua, Estanco Ruta 66, Peixería, Libraría D´Papel, Farmacia Consuelo Vilariño, Carnicería Teresa, Floristería Floresta, Frutas Nati, mercería Casa Gaseosas, Comercial Vetercampo, Farmacia Noelia Lopez Ledo, Ana Triscos e a herboristería Loan Loan.