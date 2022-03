El "extraordinario" episodio de calima llega a la provincia

Una entrada de polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara ha dado lugar a un extraordinario episodio de calima que deja el cielo con tonos ocres. Este lunes la situación afectó a las comunidades mediterráneas y a Madrid, pero este martes ya se puede apreciar en Galicia y en la provincia de Lugo.

Lo más significativo de esta entrada de polvo es la mala calidad del aire que respiramos; así está previsto que este martes alcance niveles muy desfavorables, e incluso extremadamente desfavorables, en algunas zonas de España ante la presencia de partículas muy pequeñas en suspensión (inferiores a 10 micras, e incluso a 2,5 micras) y que podrían provocar afecciones respiratorias y/o circulatorias.

Con todo, en Galicia la calidad del aire no pasará de regular, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Debido á intrusión de po sahariano a calidade do aire empeorará hoxe e mañá pero en Galicia non pasará de regular, ao contrario do que sucederá noutras partes da península pic.twitter.com/YJ5Rlhru2u