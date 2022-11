Las explotaciones de vacuno gallegas logran buen nivel en bienestar animal

La gran mayoría de las explotaciones de vacuno de leche gallegas alcanza el nivel bueno en bienestar animal. En concreto, el 97% de las granjas auditadas de A Coruña, Lugo y Pontevedra para el estudio presentado este jueves en la Facultad de Veterinaria, llegan a ese grado, mientras que el 3% restante solo alcanza un nivel aceptable debido a la falta de condición corporal y a la poca disponibilidad de bebederos. Ninguna de ellas consigue el excelente. Así lo manifestó la veterinaria María Pardo durante su ponencia, la que puso el broche al primer día de las XIX Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro.

El diputado de Recursos Sostibles, Roberto Fernández Rico, tildó esta iniciativa de "referente á hora de poñer en contacto aos gandeiros cos últimos avances no sector". Lo hizo durante el acto de inauguración, en el que estuvo acompañado por el presidente de la cooperativa, Víctor Manrique; el decano de Veterinaria, Gonzalo Fernández, y la concejala de Gobernanza de Lugo, Paula Alvarellos.

Intervención de Ignacio Ipharraguerre. VICTORIA RODRÍGUEZ

Por su parte, Pardo habló de los indicadores más importantes de bienestar animal, un ámbito que despierta mayor interés en ganaderos y consumidores y en el que "se deu un avance importante: pasouse de avaliar só as instalacións a facer unha observación directa do comportamento do animal co seu entorno". Abordó también el protocolo Welfare Quality, "o máis importante de todos", y reflexionó acerca del contacto visual y táctil en la recría de terneros pequeños, el cual "non debe ser forzado; de feito, Europa avoga por que a recría se faga en parellas ou en grupos", señaló.

Los veterinarios Martín López y Almudena Tato ofrecieron datos que demuestran que la mastitis clínica disminuye notablemente la fertilidad

Además de esta conferencia, el programa contó también con Rosa del Campo, investigadora del hospital madrileño Ramón y Cajal, quien puso el foco en la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos. Los veterinarios de Seragro Martín López y Almudena Tato sacaron al estrado los datos que confirman que la mastitis clínica empeora la fertilidad. Tanto que, tras estudiar 26.274 primeras inseminaciones en 95 explotaciones, concluyeron que la disminución de la fertilidad entre ejemplares infectados va del 12% al 14% y que detrás de un 40% de los animales descartados por motivos reproductivos había elevados recuentos celulares.

El profesor Ignacio Ipharraguerre, de la Universidad de Kiel (Alemania), detalló el vínculo entre el buen funcionamiento del metabolismo de las vacas lecheras y su capacidad de adaptación a condiciones de estrés, como el inicio de la lactancia o el destete, y Alejandro Castillo, de la Universidad de California, se centró en el cálculo de requirimientos minerales en vacas lactantes de alta producción.

Una de las últimas conferencias puso el foco sobre el cambio climático y la huella de carbono en la leche

Para finalizar, Edelmiro López, de la USC, ofreció las directrices que guiarán la PAC 2023-2027 y los condicionantes adicionales, como el Pacto Verde Europeo, mientras que Fernando Estellés, de la Universidad Politécnica de Valencia, introdujo el concepto de cambio climático y la huella de carbono en la leche. En este sentido, incidió en que el sector agroganadero es el que más sufre el cambio de clima y ofreció varias pautas con las que poder reducir la huella de carbono, que redundará en una mejora de la eficiencia productiva y del bienestar animal..