Éxito no arranque das rutas polo románico da provincia de Lugo

A deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, deu a benvida este sábado ao grupo que participou pola mañá na ruta do románico na Ulloa que organiza a Deputación de Lugo. A cita, que se enmarca dentro do programa de visitas gratuítas da institución provincial para conmemorar o Día da Transrománica —o xoves, día 9, coincidindo co Día de Europa— arrancou cun grande éxito con percorridos pola Ulloa, onde se cubriron todas as prazas, e o Xeoparque das Montañas do Courel, que contou con moi boa participación.

Na ruta desa mañá, O románico nas Terras da Ulloa: Antas de Ulla, os participantes puideron coñecer as igrexas de San Xoán, Amoexa e Santa Mariña de Amarante da man dunha guía oficial. No percorrido da tarde, O románico nas Terras da Ulloa: Palas de Rei e Monterroso, tiveron a oportunidade de visitar o Mosteiro de San Salvador de Vilar de Donas, unha das xoias do románico lucense, e veciñas igrexas de San Cristovo de Novelúa e San Miguel de Esporiz, mostra da proliferación de templos de estilo románico favorecida polo paso do Camiño de Santiago.

Outro grupo visitou pola tarde O románico no Xeoparque das Montañas do Courel, unha ruta que comezou en San Salvador de Hospital, en Quiroga. Tamén coñeceu a Abadía de San Clodio e a igrexa de Santa María de Torbeo, integrada na ruta Transrománica europea.

Durante a xornada do domingo, as visitas foron pola mañá á basílica de San Martiño de Mondoñedo e para coñecer o románico de Chantada, con parada no mosteiro de San Salvador de Asma, ou Santa María de Nogueira. Pola tarde houbo rutas por Taboada e Viveiro, con paradas na igrexa de San Pedro de Bembibre e Santa María de Piñeira na primeira, e a igrexa de Santa María do Campo ou a Porta da Vila na segunda.

Este xoves, día 9, retomaranse as rutas ás 11.00 horas cunha visita á Catedral de Lugo e á cidade medieval. Ás 18.30 será a presentación da Guía Lugo Románico: Lugo, Terra Chá, A Mariña no claustro do templo lugués.

A Deputación pon a disposición da veciñanza un total de 17 itinerarios durante todo este mes de maio, cun total de 340 prazas, e para participar é preciso realizar previamente as inscricións a través da web http://inscricions.deputacionlugo.org ata completar o aforo.

As persoas interesadas tamén poderán anotarse chamando aos teléfonos 982.260.011 e 982.260.234, ou dirixirse ao correo electrónico [email protected]