O espírito emprendedor de alumnos lucenses leva a crear 16 proxectos

O Plan de Emprendemento do Sistema Educativo de Galicia, Eduemprende, posto en marcha pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, pretende sensibilizar a toda a comunidade educativa e favorecer a introdución do espírito emprendedor no alumnado.

Entre as accións incluídas no plan Eduemprende atópase o programa Lanzadeiras Lugo, que conta co respaldo da fundación Alcoa e El Progreso, e ten como obxectivo o desenvolvemento de actuacións conxuntas a favor do impulso ao empremento.

Un programa que promove a creación de miniempresas nas ensinanzas non universitarias, co fin de concienciar e potenciar as competencias profesionais, sociais e persoais emprendedoras do alumnado. Con este fin organízanse actividades baseadas na aprendizaxe a través da práctica, reproducindo de forma realista o funcionamento das empresas e incidindo nas habilidades e destrezas do alumnado.

Dirixido a estudantes de sexto de primaria, Eso, Bacharelato e Formación Profesional, son dezaseis os proxectos seleccionados este ano na provincia. Deles, cinco corresponden á capital, con tres no CIFP Politécnico, nos que deseñaron bolis en madeira personalizados, crearon taboleiros de xadrez con diferentes materiais e fixeron orixinais estampados co conxunto completo de cromosomas dunha persoa, obtido por unha gota de sangue.

No IES As Mercedes apostaron por hortas verticais e por mellorar a seguridade aérea coa detección de fisuras microscópicas.

Fomentar a reciclaxe é o obxectivo das empresas creadas no CIFP Porta de Auga de Ribadeo e no IES A Pinguela de Monforte, no que tamén se apostou pola xoiería en resina. O coidado do medio ambiente foi a aposta do colexio do Saviñao, mentres que no do Courel apostaron polo turismo.

As plantas son o xerme dos proxectos do instituto mindoniense, mentres que o María Sarmiento de Viveiro aposta por unha mobilidade segura en estrada. Os xogos e os peiteados afro son as empresas do burelés IES Perdouro e en Foz crearon batidos saudables.

Variedade que fala moito e ben do dinamismo da provincia.