Un espacio para educar en familia

Preescolar na Casa supuso un antes y un después en la educación de los niños del rural gallego. Su desaparición en el 2012 significó un duro golpe para los cientos de familias que lo integraban, por ello, un año después, media docena de antiguas trabajadoras decidió retomar la herencia del lucense Antonio Gandoy, conocido como el cura de la bicicleta, y así nació el colectivo educativo que lleva su nombre.

"Eramos conscientes de que despois de que anularan polos recortes Preescolar na Casa había una carencia pedagóxica no rural. Non queriamos que se perderan os valores afianzados durante máis de tres décadas, por este motivo nos animamos a manter vivo o seu espírito", explica Luisa Rey, presidenta del colectivo que ha calado profundamente entre las familias. "Cando nacimos non pensamos ter tan boa acollida. Actualmente traballamos con 300 familias dunha ducia de concellos lucenses e outros tantos da Coruña e contamos con 330 cativos de cero a tres anos", explica Rey.

Sus principales ejes son los mismos que los de su antecesor: reforzar los vínculos entre padres e hijos, prestar apoyo a los progenitores e impulsar iniciativas relacionadas con la cultura y la lengua gallegas. Su financiación se realiza con la aportación de las familias y los concellos en los que operan, las donaciones de los socios y cuentan con una ayuda de la Diputación. "Dependendo do numeroso que sexa o grupo en cada pobo os usuarios fan unha achega maior ou menor", explica la presidenta.

Tino Carracedo: "É unha iniciativa que reforza o vínculo entre pais e fillos. É unha experiencia gratificante"

ACTIVIDADES. Todas las actividades que llevan a cabo son diseñadas y dirigidas por ocho profesionales de la educación y una docena de voluntarios y tienen como nexo común que participan los niños con sus padres, "o que xera un ambiente de traballo ideal", dice Pilar Pillado, una de las educadoras de la provincia de Lugo.

Así, cuentan con propuestas para acercar la música tradicional gallega a los más pequeños con "O son que me arrola" (de cero a tres años) y "O son que me arroupa" (a partir de tres años); "A festa xogueteira", una actividad para desarrollar los sentidos de los niños mediante juegos y "O espazo das familias", un punto de encuentro y formación semanal para padres y niños. "Aprendemos nós e os nenos, é algo beneficioso para todos e as educadoras resólvennos todas as dúbidas", comenta Sandra Rodríguez, una de las madres que lleva a su pequeña a las reuniones familiares de Castroverde.

El éxito del colectivo es tal que los padres repiten. "Trouxen a miña primeira nena e agora veño co neno. Considero que é algo fundamental no seu desenvolvemento", explica Sonia Díaz, otra de las mamás de Castroverde, mientras mira con orgullo cómo su pequeño disfruta con los otros niños.

Los progenitores destacan la necesidad del proyecto. "Os que vivimos no rural tamén precisamos apoio para criar os nosos nenos e as educadoras de Gandoy resólvennos todas as dúbidas", dice Mónica Toimil, que asiste a las reuniones con su niño Yoel.

"As actividades axúdanlles aos pequenos a socializarse. Martín antes era moi tímido e agora está desexando vir", añade Tino Carracedo, otro de los padres.

La huella de Preescolar na Casa sigue estando muy presente. "Eu fun alumna de Preescolar na Casa e nunca debeu desaparecer porque era vital para os nenos do rural. Por iso agradezo moito que se retomase o proxecto e traio o meu fillo Andrés", comenta Estrella Ramos.

En cuanto a los objetivos de la entidad a largo plazo, la presidenta señala que aunque tienen muchos proyectos en mente lo primordial será "consolidar o conseguido e seguir sumando familias". Así, el legado de Antonio Gandoy, el llamado cura de la bicicleta, seguirá muy vivo gracias al tesón de familias y educadoras.