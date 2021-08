Antonio Rigueiro Rodríguez: un enxeñeiro enraizado na terra

NACEU en Galicia, no Incio, preto do corazón das montañas orientais lucenses, "e nacín galego. Síntome enraizado na nosa terra e defendo o seu idioma", subliña Antonio Rigueiro, catedrático do departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría (EPSE) do Campus de Lugo da USC.

Alén da fala, Rigueiro ten unha especial sensibilidade cara a natureza e o medio ambiente. "A nosa paisaxe tamén nos fai galegos. Crea unha idiosincrasia que afonda as nosas raíces nesta terra".

Rigueiro Rodríguez recibirá en setembro o premio Luís Porteiro Garea á promoción e uso do galego na universidade compostelá. O xurado salientou a súa traxectoria científica, académica, cultural e cívica ao longo da súa carreira docente, así como a súa presenza en distintas iniciativas de divulgación científica e social que definen a Rigueiro como un home apegado á lingua e a un territorio convertido no eixo central do seu labor científico.

Coa afabilidade que o caracteriza, Antonio Rigueiro agradece esta distinción "aos compañeiros que me propuxeron e aos membros do xurado", aínda que a ninguén se lle escapa que non só impartiu a docencia esencialmente en galego, senón que dirixiu teses de doutoramento e publicou libros e artigos neste idioma.

Ao volver a vista atrás desde as últimas pegadas do seu camiño profesional, Rigueiro afirma que se lle deixasen elixir volvería a ser enxeñeiro de Montes, "unha carreira á que cheguei por carambola".

De mozo sentía querencia pola Química e, xa nas portas da universidade, tiña decidido matricularse en Enxeñaría Agrónoma en Madrid, coa intención de facerse cargo do futuro dunha explotación gandeira da familia. No tren, cara á capital de España, coincidiu cun amigo, José María Rábade, que estudaba Montes e convidouno a escoitar a clase. E alí quedou. Aínda que lle tiraba o campo, chegou á que sería á vez a súa profesión e a súa paixón vital de casualidade.

A súa vocación medioambiental levouno a asumir responsabilidades como a presidencia da xunta consultora do parque natural das Fragas do Eume ou a dirección da Estación Científica da USC no Courel, posto desde o que contribuiu a sentar as bases para a protección e a promoción da serra de Os Ancares e O Courel, pero lamenta que non se declarasen parques naturais, como son noutros territorios de Galicia "que quizais non teñan os valores naturais desta montaña luguesa".

Redactou o proxecto para a creación do parque courelao e tamén forma parte do comité que elabora e supervisa o catálogo de árbores senlleiras galegas. Pola súa gran capacidade para xerar sinerxias, foron moitas as encomendas que recaeron nel, parte delas de administracións públicas, "que non sempre fan caso das recomendacións".

Diversidade. Galicia é terra de bosques naturais, como carballeiras, bidueirais ou soutos de castiñeiros. Pero a superficie arbórea galega medrou con repoboacións que trouxeron consigo a controvertida presenza do eucalipto, "que ten unha gran importancia económica. O problema é que se nos foi das mans. Antes tiñamos só o globulus, vinculado ás zonas costeiras, nalgunhas como A Mariña cun carácter de monocultivo que tampouco é a mellor aposta ambiental, pero desde que comezou a plantación de nintens, que se adapta ben ao frío, produciuse un espallamento excesivo".

A Antonio Rigueiro no lle gusta falar de árbores boas ou malas. Entende que o eucalipto ten demanda como materia prima para as industrias, pero advirte de que "non se pode converter Galicia nun eucaliptal", con plantación de nitens en zonas do interior. Lamenta o decrecemento da superficie de piñeiros, que tamén serve de materia prima á industria e resulta compatible con outros cultivos, á vez que demanda a potenciación das frondosas para fabricar mobles.

Lugo ten unha gran superficie forestal, pero afronta a materia pendente de facelo rendible. Este catedrático da EPSE está convencido de que á sombra das árbores a eco-nomía galega podería medrar moito. Pero fai falta poñer en marcha receitas que se coñecen, pero non se aplican. Pertence a unha escola que aposta pola diversificación. A plantación masiva de especies de crecemento rápido implica ás veces o risco de que unha baixada de prezo ou que unha praga fundan a rendibilidade. Tamén defende o uso de material xenético que mellore a calidade da madeira.

O feito de que en Galicia se corte a metade da madeira de España, como pino e eucalipto a prezos baixos, non é a solución para este defensor do aproveitamento de plantacions arbóreas compatibles con outros cultivos, como os cogomelos, os arandos ou as plantas medicinais. Este xa veterano profesor soña con que se faga realidade un plan forestal deses que tanto se anuncian e nunca se aproban, por falta de consenso político, para levar o monte polo camiño axeitado.